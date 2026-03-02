"Шахтар" очолив УПЛ після сенсаційного 18-го туру: результати і таблиця

В українському футбольному чемпіонаті завершилися поєдинки 18-го туру. Чотириденний ігровий цикл приніс ротацію на вершині таблиці, впевнену перемогу киян та принципові протистояння лідерів сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Читайте також: Буде нелегко: "Шахтар" отримав суперників у плей-офф Ліги конференцій
Головною подією туру стала перестановка у лідируючій групі.
Черкаський ЛНЗ, який розпочинав ігровий тиждень у статусі першої команди чемпіонату, не зумів втримати позиції. У центральному поєдинку туру черкасці поступилися житомирському "Поліссю" з рахунком 1:3.
Цією осічкою скористався донецький "Шахтар". "Гірники" у напруженому матчі мінімально здолали "Верес" (1:0).
Завдяки цій перемозі донеччани набрали 41 бал і одноосібно очолили перегони в Прем'єр-лізі.
Столичне "Динамо" продемонструвало найпотужнішу гру туру, відкривши програму змагань впевненою перемогою над "Епіцентром" - 4:0.
Аналогічну результативність (чотири голи на двох) продемонстрували також "Кривбас" та "Зоря". Криворізький колектив виявився сильнішим, зафіксувавши на табло рахунок 3:1.
Низка матчів завершилася з прагматичним результатом 1:0. Зокрема, мінімальні звитяги записали до свого активу "Металіст 1925", "Оболонь" та "Колос".
Фінальним акордом туру стала зустріч команд із нижньої частини таблиці, "Кудрівка" на виїзді переграла "Полтаву" з рахунком 2:0.
Наразі перша п'ятірка УПЛ виглядає наступним чином: "Шахтар" (41 очко), ЛНЗ (38), "Полісся" (36), "Динамо" (32) та "Кривбас" (30). Замикає таблицю "Полтава", маючи в активі 9 пунктів.
Раніше ми повідомили, де опинилася Україна у Таблиці коефіцієнтів УЄФА.