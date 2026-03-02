UA

"Шахтар" очолив УПЛ після сенсаційного 18-го туру: результати і таблиця

ФК "Шахтар" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

В українському футбольному чемпіонаті завершилися поєдинки 18-го туру. Чотириденний ігровий цикл приніс ротацію на вершині таблиці, впевнену перемогу киян та принципові протистояння лідерів сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Зміна караулу на вершині таблиці

Зміна караулу на вершині таблиці

Головною подією туру стала перестановка у лідируючій групі.

Черкаський ЛНЗ, який розпочинав ігровий тиждень у статусі першої команди чемпіонату, не зумів втримати позиції. У центральному поєдинку туру черкасці поступилися житомирському "Поліссю" з рахунком 1:3.

Цією осічкою скористався донецький "Шахтар". "Гірники" у напруженому матчі мінімально здолали "Верес" (1:0).

Завдяки цій перемозі донеччани набрали 41 бал і одноосібно очолили перегони в Прем'єр-лізі.

Розгром від киян та результативність туру

Столичне "Динамо" продемонструвало найпотужнішу гру туру, відкривши програму змагань впевненою перемогою над "Епіцентром" - 4:0.

Аналогічну результативність (чотири голи на двох) продемонстрували також "Кривбас" та "Зоря". Криворізький колектив виявився сильнішим, зафіксувавши на табло рахунок 3:1.

Низка матчів завершилася з прагматичним результатом 1:0. Зокрема, мінімальні звитяги записали до свого активу "Металіст 1925", "Оболонь" та "Колос".

Фінальним акордом туру стала зустріч команд із нижньої частини таблиці, "Кудрівка" на виїзді переграла "Полтаву" з рахунком 2:0.

Всі результати 18-го туру:

  • "Динамо" - "Епіцентр" 4:0
  • "Шахтар" - "Верес" 1:0
  • ЛНЗ - "Полісся" 1:3
  • "Металіст 1925" - "Олександрія" 1:0
  • "Кривбас" - "Зоря" 3:1
  • "Оболонь" - "Рух" 1:0
  • "Карпати" - "Колос" 0:1
  • СК "Полтава" - "Кудрівка" 0:2

Статус лідерів у турнірній таблиці:

Наразі перша п'ятірка УПЛ виглядає наступним чином: "Шахтар" (41 очко), ЛНЗ (38), "Полісся" (36), "Динамо" (32) та "Кривбас" (30). Замикає таблицю "Полтава", маючи в активі 9 пунктів.

Турнірна таблиця УПЛ

  1. "Шахтар" - 41 очок (18 матчів), 46:12 (різниця голів)
  2. ЛНЗ - 38 (18), 23:11
  3. "Полісся" - 36 (18), 31:12
  4. "Динамо" - 32 (18), 40:21
  5. "Кривбас" - 30 (18), 31:25
  6. "Металіст 1925" - 28 (17), 19:12
  7. "Колос" - 28 (18), 18:15
  8. "Зоря" - 24 (18), 22:23
  9. "Верес" - 21 (17), 16:20
  10. "Оболонь" - 20 (17), 13:27
  11. "Рух" - 19 (18), 15:25
  12. "Карпати" - 19 (18), 20:25
  13. "Кудрівка" - 19 (18), 23:32
  14. "Епіцентр" - 14 (18), 18:33
  15. "Олександрія" - 11 (17), 14:29
  16. "Полтава" - 9 (18), 16:43
