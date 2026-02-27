Буде нелегко: "Шахтар" отримав суперників у плей-офф Ліги конференцій
Єдиний представник України в єврокубках – донецький "Шахтар" отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій. А також дізнався подальший шлях у турнірі, якщо здолає першого опонента.
Перший суперник "гірників"
В 1/8 фіналу підопічні Арди Турана перетнуться з польським "Лехом". Перший матч український клуб зіграє 12 березня на виїзді. А за тиждень (19 березня) проведе повторний, номінально домашній поєдинок, який також відбудеться у Польщі.
Зазначимо, що в онсновному раунді турніру "гірники" програли лише один матч, і саме представнику Польщі - варшавській "Легії" (1:2).
Нагадаємо, що володарі Кубка України за підсумками етапу ліги посіли в загальній таблиці шосте місце та напряму вийшли до 1/8 фіналу. "Лех" фінішував 11-м, тому грав у стиках. Там поляки пройшли фінський "КуПС" (2:0, 1:0).
У випадку проходу в чвертьфінал суперником команди Турана стане переможець пари "Спарта" (Чехія) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди).
Усі пари 1/8 фіналу
- "Лех" – "Шахтар"
- "Самсунспор" – "Райо Вальєкано"
- "АЗ Алкмар" – "Спарта" Прага
- "Цельє" – АЕК Афіни
- "Крістал Пелес" – АЕК Ларнака
- "Сігма" – "Майнц"
- "Фіорентина" – "Ракув"
- "Рієка" – "Страсбур"
Шлях до Лейпцига
Далі суперники гратимуть у раундах на вибування, поки дві найкращі команди не зійдуться у фіналі.
Дати матчів плей-офф ЛК:
1/8 фіналу: 12 та 19 березня
1/4 фіналу: 9 та 16 квітня
1/2 фіналу: 30 квітня та 7 травня
Фінал пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.
