"Шахтер" возглавил УПЛ после сенсационного 18-го тура: результаты и таблица

В украинском футбольном чемпионате завершились поединки 18-го тура. Четырехдневный игровой цикл принес ротацию на вершине таблицы, уверенную победу киевлян и принципиальные противостояния лидеров сезона.
Главным событием тура стала перестановка в лидирующей группе.
Черкасский ЛНЗ, который начинал игровую неделю в статусе первой команды чемпионата, не сумел удержать позиции. В центральном поединке тура черкасцы уступили житомирскому "Полесью" со счетом 1:3.
Этой осечкой воспользовался донецкий "Шахтер". "Горняки" в напряженном матче минимально одолели "Верес" (1:0).
Благодаря этой победе дончане набрали 41 балл и единолично возглавили гонку в Премьер-лиге.
Столичное "Динамо" продемонстрировало самую мощную игру тура, открыв программу соревнований уверенной победой над "Эпицентром" - 4:0.
Аналогичную результативность (четыре гола на двоих) продемонстрировали также "Кривбасс" и "Заря". Криворожский коллектив оказался сильнее, зафиксировав на табло счет 3:1.
Ряд матчей завершился с прагматичным результатом 1:0. В частности, минимальные победы записали в свой актив "Металлист 1925", "Оболонь" и "Колос".
Финальным аккордом тура стала встреча команд из нижней части таблицы, "Кудривка" на выезде переиграла "Полтаву" со счетом 2:0.
Сейчас первая пятерка УПЛ выглядит следующим образом: "Шахтер" (41 очко), ЛНЗ (38), "Полесье" (36), "Динамо" (32) и "Кривбасс" (30). Замыкает таблицу "Полтава", имея в активе 9 пунктов.
