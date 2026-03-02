"Шахтер" возглавил УПЛ после сенсационного 18-го тура: результаты и таблица

Смена караула на вершине таблицы

Главным событием тура стала перестановка в лидирующей группе.

Черкасский ЛНЗ, который начинал игровую неделю в статусе первой команды чемпионата, не сумел удержать позиции. В центральном поединке тура черкасцы уступили житомирскому "Полесью" со счетом 1:3.

Этой осечкой воспользовался донецкий "Шахтер". "Горняки" в напряженном матче минимально одолели "Верес" (1:0).

Благодаря этой победе дончане набрали 41 балл и единолично возглавили гонку в Премьер-лиге.

Разгром от киевлян и результативность тура

Столичное "Динамо" продемонстрировало самую мощную игру тура, открыв программу соревнований уверенной победой над "Эпицентром" - 4:0.

Аналогичную результативность (четыре гола на двоих) продемонстрировали также "Кривбасс" и "Заря". Криворожский коллектив оказался сильнее, зафиксировав на табло счет 3:1.

Ряд матчей завершился с прагматичным результатом 1:0. В частности, минимальные победы записали в свой актив "Металлист 1925", "Оболонь" и "Колос".

Финальным аккордом тура стала встреча команд из нижней части таблицы, "Кудривка" на выезде переиграла "Полтаву" со счетом 2:0.

Все результаты 18-го тура:

"Динамо" - "Эпицентр" 4:0

"Шахтер" - "Верес" 1:0

ЛНЗ - "Полесье" 1:3

"Металлист 1925" - "Александрия" 1:0

"Кривбасс" - "Заря" 3:1

"Оболонь" - "Рух" 1:0

"Карпаты" - "Колос" 0:1

СК "Полтава" - "Кудривка" 0:2

Статус лидеров в турнирной таблице:

Сейчас первая пятерка УПЛ выглядит следующим образом: "Шахтер" (41 очко), ЛНЗ (38), "Полесье" (36), "Динамо" (32) и "Кривбасс" (30). Замыкает таблицу "Полтава", имея в активе 9 пунктов.

Турнирная таблица УПЛ