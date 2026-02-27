ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Полювання на Сербію та загроза від Словенії: де опинилася Україна у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

П'ятниця 27 лютого 2026 10:03
UA EN RU
Полювання на Сербію та загроза від Словенії: де опинилася Україна у Таблиці коефіцієнтів УЄФА "Шахтар" – наш єдиний представник у єврокубках (фото: ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Завершення стикових матчів єврокубків без участі українських клубів суттєво змінило дислокацію наших прямих конкурентів у Таблиці коефіцієнтів УЄФА. Доки донецький "Шахтар" очікує старту в 1/8 фіналу Ліги конференцій, Україна намагається втримати позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений рейтинг.

Читайте також: Провал року в Лізі чемпіонів: як "Карабах" з українцем пропустив 30 голів і встановив антирекорд

Мінус два конкуренти

Після стикових етапів одразу дві країни-конкурентки припинили боротьбу на євроарені.

Сербія втратила "Црвену Звезду" в Лізі Європи та завершила виступи в сезоні. Але все ще випереджає Україну на 1.338 бала. Щоб посунути сербів, "Шахтарю" необхідно здобути в сезоні щонайменше дві перемоги та одну нічию (плюс бонусні очки). Перемога над Сербією автоматично гарантує Україні перевагу і над Румунією.

Болгарія також зійшла з дистанції. Проте тут ситуація неоднозначна: поразка "Лудогорця" від "Ференцвароша" у Лізі Європи залишила в грі Угорщину – активного конкурента, від якого ми відстаємо на 2.275 бала.

Хто став недосяжним, а хто дихає у спину

Найбільш тривожна ситуація розгортається на двох флангах.

Після успіху "Рієки" в Лізі конференцій хорвати вирвалися вперед на 3.494 бала. Враховуючи, що максимум України на цей сезон становить 3.875 бала, наздогнати Хорватію фактично неможливо.

Словенці завдяки "Цельє" пройшли в 1/8 фіналу ЛК з максимальним набором очок. Хоча вони все ще нижче за Україну, відстань скоротилася до критичних 0.444 бала. Будь-яка осічка "Шахтаря" може призвести до втрати позиції.

Полювання на Сербію та загроза від Словенії: де опинилася Україна у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Що далі

Вже в середині березня "Шахтар" розпочне боротьбу у плей-офф Ліги конференцій. Сьогодні, 27 лютого, "гірники" дізнаються свого суперника (польський "Лех" або турецький "Самсунспор").

Кожен успішний матч тепер має подвійну ціну: це не лише престиж клубу, а й виживання України в топ-списку європейського футболу.

Раніше ми розповіли, що Кріштіану Роналду офіційно купив частку іспанського футбольного клубу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Ліга Європи Шахтар
Новини
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі