В УПЛ новий одноосібний лідер: чим закінчилася драматична битва ЛНЗ - "Полісся"

Субота 28 лютого 2026 16:31
UA EN RU
В УПЛ новий одноосібний лідер: чим закінчилася драматична битва ЛНЗ - "Полісся" ЛНЗ (фото: Facebook ЛНЗ)
Автор: Катерина Урсатій

У центральному протистоянні 18-го туру Української Прем'єр-ліги житомирське "Полісся" на виїзді завдало поразки ЛНЗ. Цей результат призвів до рокіровки на першій сходинці чемпіонату України з футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: Буде нелегко: "Шахтар" отримав суперників у плей-офф Ліги конференцій

Тріумф житомирян у столиці

Матч, що відбувся 28 лютого в Києві, мав статус визначального для розподілу місць у топ-квартеті.

Підопічні Руслана Ротаня приголомшили суперника вже на старті: на 4-й хвилині Олександр Андрієвський скористався пасом Назаренка та відкрив рахунок.

Ще до перерви Ліндон Емерллаху подвоїв перевагу "вовків", забивши свій дебютний м'яч за команду після індивідуальних дій Краснопіра.

У другому таймі черкасці спробували повернутися в гру завдяки влучному удару Марка Ассінора на 74-й хвилині.

Проте останнє слово було за гостями. Микола Гайдучик, який з'явився на полі по ходу зустрічі, на 83-й хвилині встановив остаточний рахунок - 1:3.

Для форварда цей гол став восьмим у сезоні, що дозволило йому очолити бомбардирські перегони ліги.

Нова конфігурація у групі лідерів

Поразка коштувала ЛНЗ першого місця. На вершину піднявся донецький "Шахтар", який напередодні мінімально здолав "Верес" (1:0) і тепер випереджає черкасців на три залікові пункти.

"Полісся" завдяки успіху в Києві закріпилося на третій позиції, скоротивши відставання від ЛНЗ до двох очок та відірвавшись від київського "Динамо" на чотири пункти.

Турнірна таблиця (Топ-5) після 18 туру:

  1. "Шахтар" - 41 очко (18 матчів)
  2. ЛНЗ - 38 очок (18)
  3. "Полісся" - 36 очок (18)
  4. "Динамо" - 32 очки (18)
  5. "Кривбас" - 27 очок (17)

Календар наступних ігор

Наступного тижня на команди чекають чергові випробування. У середу, 4 березня, ЛНЗ спробує реабілітуватися в поєдинку проти "Буковини".

Новий лідер, "Шахтар", зустрінеться з "Олександрією" у п'ятницю, 6 березня.

Головною подією наступної неділі, 8 березня, стане протистояння "Полісся" та "Динамо".

Раніше ми повідомили, де опинилася Україна у Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

