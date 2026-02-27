ua en ru
Дубль Пономаренка, майстерність Ярмоленка та дебют Суркіса: "Динамо" розбило "Епіцентр" в УПЛ (відео)

П'ятниця 27 лютого 2026 16:27
UA EN RU
Дубль Пономаренка, майстерність Ярмоленка та дебют Суркіса: "Динамо" розбило "Епіцентр" в УПЛ (відео) Матвій Пономаренко зробив дубль (фото: УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над кам'янець-подільським "Епіцентром" у домашньому поєдинку 18-го туру української Прем'єр-ліги. Матч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершився розгромом гостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: Буде нелегко: "Шахтар" отримав суперників у плей-офф Ліги конференцій

УПЛ. 18-й тур

"Динамо" – "Епіцентр" – 4:0

Голи: Бражко, 36 (пенальті), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

Хід гри: від пенальті до розгрому

Кияни з перших хвилин заволоділи ініціативою, проте до середини першого тайму захист гостей діяв організовано. Статус-кво було порушено на 36-й хвилині: після порушення правил у штрафному майданчику Володимир Бражко холоднокровно реалізував пенальті.

Друга половина зустрічі перетворилася на сольний виступ юного форварда Матвія Пономаренка. Вже на 49-й хвилині він подвоїв перевагу "біло-синіх", а за чотири хвилини оформив дубль.

Окрасою матчу став гол Андрія Ярмоленка на 65-й хвилині. Досвідчений лідер "Динамо" вийшов на заміну і йому вистачило лише три хвилини, щоб відзначитися ефектним взяттям воріт. Отримавши диво-пас від Бражка, ветеран технічно відправив м'яч у сітку.

Непересічна подія трапилась наприкінці гри – за дорослу команду дебютував воротар В'ячеслав Суркіс. Ця знакова у його житті подія сталася у день 20-річчя футболіста.

За грою з VIP-ложі уважно спостерігав головний тренер збірної України Сергій Ребров, для якого цей поєдинок став нагодою переглянути кандидатів у національну команду перед березневими матчами.

Турнірне становище й наступні матчі

Для киян це вже друга поспіль перемога у весняній частині сезону (після мінімальних 1:0 з "Рухом"). "Динамо" з 32 очками залишається на 4-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату "біло-сині" 8 березня зіграють проти житомирського "Полісся". А перед тим – 3 березня зустрінуться в чвертьфіналі Кубка України з першоліговим "Інгульцем" з Петрового.

Раніше ми повідомили, де опинилася Україна у Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Новини
