ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Шахтар" вирвався у лідери УПЛ: домучив "Верес" з голом іменинника

П'ятниця 27 лютого 2026 18:10
UA EN RU
"Шахтар" вирвався у лідери УПЛ: домучив "Верес" з голом іменинника Валерій Бондар (фото: ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" здобув важку перемогу над рівненським "Вересом" у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги та вийшов на перше місце у турнірній таблиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: Дубль Пономаренка, майстерність Ярмоленка та дебют Суркіса: "Динамо" розбило "Епіцентр" в УПЛ

УПЛ, 18-й тур

"Шахтар" – "Верес" – 1:0

Гол: Бондар, 81

Експерименти Турана та дива Гороха

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран здивував складом, залишивши героя минулого туру Ласіну Траоре у запасі. Замість нього з перших хвилин з'явився головний зимовий лот клубу – Проспер Обах, для якого цей матч став офіційним дебютом за донеччан.

Попри статус фаворита, гра далася "гірникам" непросто. Моменти були, але творив дива у воротах голкіпер рівнян Валентин Горох.

У другому таймі "Шахтар" посилив тиск, але м'яч вперто не йшов у ворота. Гра ставала нервовою: через емоції жовті картки отримали Педріньйо, Аліссон та навіть сам Арда Туран. Розуміючи, що план не спрацював, тренер провів подвійну заміну, випустивши Траоре та Невертона.

Розв'язка настала на 81-й хвилині. Після розіграшу кутового захисник Валерій Бондар виявився найспритнішим у штрафному майданчику та відправив м’яч у сітку – 1:0. Таким чином один з лідерів "гірників" сам привітав себе з днем народження – сьогодні йому виповнилося 27 років.

На останніх хвилинах Траоре міг подвоїти перевагу, але захисник гостей виніс м'яч з лінії вже порожніх воріт.

"Шахтар" виходить у лідери

Завдяки цій перемозі "Шахтар" набирає 41 очко та стає новим лідером УПЛ, обійшовши черкаський ЛНЗ. У конкурента – гра в запасі, але черкасці грають у суботу з "Поліссям", так що три очки не гарантовані.

Раніше ми повідомили, що "Шахтар" отримав суперників у плей-офф Ліги конференцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Шахтар Верес
Новини
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі