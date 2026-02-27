"Шахтар" вирвався у лідери УПЛ: домучив "Верес" з голом іменинника

Донецький "Шахтар" здобув важку перемогу над рівненським "Вересом" у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги та вийшов на перше місце у турнірній таблиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

УПЛ, 18-й тур

"Шахтар" – "Верес" – 1:0

Гол: Бондар, 81

Експерименти Турана та дива Гороха

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран здивував складом, залишивши героя минулого туру Ласіну Траоре у запасі. Замість нього з перших хвилин з'явився головний зимовий лот клубу – Проспер Обах, для якого цей матч став офіційним дебютом за донеччан.

Попри статус фаворита, гра далася "гірникам" непросто. Моменти були, але творив дива у воротах голкіпер рівнян Валентин Горох.

У другому таймі "Шахтар" посилив тиск, але м'яч вперто не йшов у ворота. Гра ставала нервовою: через емоції жовті картки отримали Педріньйо, Аліссон та навіть сам Арда Туран. Розуміючи, що план не спрацював, тренер провів подвійну заміну, випустивши Траоре та Невертона.

Розв'язка настала на 81-й хвилині. Після розіграшу кутового захисник Валерій Бондар виявився найспритнішим у штрафному майданчику та відправив м’яч у сітку – 1:0. Таким чином один з лідерів "гірників" сам привітав себе з днем народження – сьогодні йому виповнилося 27 років.

На останніх хвилинах Траоре міг подвоїти перевагу, але захисник гостей виніс м'яч з лінії вже порожніх воріт.

"Шахтар" виходить у лідери

Завдяки цій перемозі "Шахтар" набирає 41 очко та стає новим лідером УПЛ, обійшовши черкаський ЛНЗ. У конкурента – гра в запасі, але черкасці грають у суботу з "Поліссям", так що три очки не гарантовані.