"Шахтар" очолив УПЛ після сенсаційного 18-го туру: результати і таблиця

В українському футбольному чемпіонаті завершилися поєдинки 18-го туру. Чотириденний ігровий цикл приніс ротацію на вершині таблиці, впевнену перемогу киян та принципові протистояння лідерів сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Зміна караулу на вершині таблиці

Головною подією туру стала перестановка у лідируючій групі.

Черкаський ЛНЗ, який розпочинав ігровий тиждень у статусі першої команди чемпіонату, не зумів втримати позиції. У центральному поєдинку туру черкасці поступилися житомирському "Поліссю" з рахунком 1:3.

Цією осічкою скористався донецький "Шахтар". "Гірники" у напруженому матчі мінімально здолали "Верес" (1:0).

Завдяки цій перемозі донеччани набрали 41 бал і одноосібно очолили перегони в Прем'єр-лізі.

Розгром від киян та результативність туру

Столичне "Динамо" продемонструвало найпотужнішу гру туру, відкривши програму змагань впевненою перемогою над "Епіцентром" - 4:0.

Аналогічну результативність (чотири голи на двох) продемонстрували також "Кривбас" та "Зоря". Криворізький колектив виявився сильнішим, зафіксувавши на табло рахунок 3:1.

Низка матчів завершилася з прагматичним результатом 1:0. Зокрема, мінімальні звитяги записали до свого активу "Металіст 1925", "Оболонь" та "Колос".

Фінальним акордом туру стала зустріч команд із нижньої частини таблиці, "Кудрівка" на виїзді переграла "Полтаву" з рахунком 2:0.

Всі результати 18-го туру:

"Динамо" - "Епіцентр" 4:0

"Шахтар" - "Верес" 1:0

ЛНЗ - "Полісся" 1:3

"Металіст 1925" - "Олександрія" 1:0

"Кривбас" - "Зоря" 3:1

"Оболонь" - "Рух" 1:0

"Карпати" - "Колос" 0:1

СК "Полтава" - "Кудрівка" 0:2

Статус лідерів у турнірній таблиці:

Наразі перша п'ятірка УПЛ виглядає наступним чином: "Шахтар" (41 очко), ЛНЗ (38), "Полісся" (36), "Динамо" (32) та "Кривбас" (30). Замикає таблицю "Полтава", маючи в активі 9 пунктів.

Турнірна таблиця УПЛ