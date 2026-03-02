"Шахтер" возглавил УПЛ после сенсационного 18-го тура: результаты и таблица
В украинском футбольном чемпионате завершились поединки 18-го тура. Четырехдневный игровой цикл принес ротацию на вершине таблицы, уверенную победу киевлян и принципиальные противостояния лидеров сезона.
Смена караула на вершине таблицы
Главным событием тура стала перестановка в лидирующей группе.
Черкасский ЛНЗ, который начинал игровую неделю в статусе первой команды чемпионата, не сумел удержать позиции. В центральном поединке тура черкасцы уступили житомирскому "Полесью" со счетом 1:3.
Этой осечкой воспользовался донецкий "Шахтер". "Горняки" в напряженном матче минимально одолели "Верес" (1:0).
Благодаря этой победе дончане набрали 41 балл и единолично возглавили гонку в Премьер-лиге.
Разгром от киевлян и результативность тура
Столичное "Динамо" продемонстрировало самую мощную игру тура, открыв программу соревнований уверенной победой над "Эпицентром" - 4:0.
Аналогичную результативность (четыре гола на двоих) продемонстрировали также "Кривбасс" и "Заря". Криворожский коллектив оказался сильнее, зафиксировав на табло счет 3:1.
Ряд матчей завершился с прагматичным результатом 1:0. В частности, минимальные победы записали в свой актив "Металлист 1925", "Оболонь" и "Колос".
Финальным аккордом тура стала встреча команд из нижней части таблицы, "Кудривка" на выезде переиграла "Полтаву" со счетом 2:0.
Все результаты 18-го тура:
- "Динамо" - "Эпицентр" 4:0
- "Шахтер" - "Верес" 1:0
- ЛНЗ - "Полесье" 1:3
- "Металлист 1925" - "Александрия" 1:0
- "Кривбасс" - "Заря" 3:1
- "Оболонь" - "Рух" 1:0
- "Карпаты" - "Колос" 0:1
- СК "Полтава" - "Кудривка" 0:2
Статус лидеров в турнирной таблице:
Сейчас первая пятерка УПЛ выглядит следующим образом: "Шахтер" (41 очко), ЛНЗ (38), "Полесье" (36), "Динамо" (32) и "Кривбасс" (30). Замыкает таблицу "Полтава", имея в активе 9 пунктов.
Турнирная таблица УПЛ
- "Шахтер" - 41 очко (18 матчей), 46:12 (разница голов)
- ЛНЗ - 38 (18), 23:11
- "Полесье" - 36 (18), 31:12
- "Динамо" - 32 (18), 40:21
- "Кривбасс" - 30 (18), 31:25
- "Металлист 1925" - 28 (17), 19:12
- "Колос" - 28 (18), 18:15
- "Заря" - 24 (18), 22:23
- "Верес" - 21 (17), 16:20
- "Оболонь" - 20 (17), 13:27
- "Рух" - 19 (18), 15:25
- "Карпаты" - 19 (18), 20:25
- "Кудривка" - 19 (18), 23:32
- "Эпицентр" - 14 (18), 18:33
- "Александрия" - 11 (17), 14:29
- "Полтава" - 9 (18), 16:43
Ранее мы сообщили, где оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА.