"Шахтер" возглавил УПЛ после сенсационного 18-го тура: результаты и таблица

Понедельник 02 марта 2026 16:00
"Шахтер" возглавил УПЛ после сенсационного 18-го тура: результаты и таблица ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В украинском футбольном чемпионате завершились поединки 18-го тура. Четырехдневный игровой цикл принес ротацию на вершине таблицы, уверенную победу киевлян и принципиальные противостояния лидеров сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Читайте также: Будет нелегко: "Шахтер" получил соперников в плей-офф Лиги конференций

Смена караула на вершине таблицы

Главным событием тура стала перестановка в лидирующей группе.

Черкасский ЛНЗ, который начинал игровую неделю в статусе первой команды чемпионата, не сумел удержать позиции. В центральном поединке тура черкасцы уступили житомирскому "Полесью" со счетом 1:3.

Этой осечкой воспользовался донецкий "Шахтер". "Горняки" в напряженном матче минимально одолели "Верес" (1:0).

Благодаря этой победе дончане набрали 41 балл и единолично возглавили гонку в Премьер-лиге.

Разгром от киевлян и результативность тура

Столичное "Динамо" продемонстрировало самую мощную игру тура, открыв программу соревнований уверенной победой над "Эпицентром" - 4:0.

Аналогичную результативность (четыре гола на двоих) продемонстрировали также "Кривбасс" и "Заря". Криворожский коллектив оказался сильнее, зафиксировав на табло счет 3:1.

Ряд матчей завершился с прагматичным результатом 1:0. В частности, минимальные победы записали в свой актив "Металлист 1925", "Оболонь" и "Колос".

Финальным аккордом тура стала встреча команд из нижней части таблицы, "Кудривка" на выезде переиграла "Полтаву" со счетом 2:0.

Все результаты 18-го тура:

  • "Динамо" - "Эпицентр" 4:0
  • "Шахтер" - "Верес" 1:0
  • ЛНЗ - "Полесье" 1:3
  • "Металлист 1925" - "Александрия" 1:0
  • "Кривбасс" - "Заря" 3:1
  • "Оболонь" - "Рух" 1:0
  • "Карпаты" - "Колос" 0:1
  • СК "Полтава" - "Кудривка" 0:2

Статус лидеров в турнирной таблице:

Сейчас первая пятерка УПЛ выглядит следующим образом: "Шахтер" (41 очко), ЛНЗ (38), "Полесье" (36), "Динамо" (32) и "Кривбасс" (30). Замыкает таблицу "Полтава", имея в активе 9 пунктов.

Турнирная таблица УПЛ

  1. "Шахтер" - 41 очко (18 матчей), 46:12 (разница голов)
  2. ЛНЗ - 38 (18), 23:11
  3. "Полесье" - 36 (18), 31:12
  4. "Динамо" - 32 (18), 40:21
  5. "Кривбасс" - 30 (18), 31:25
  6. "Металлист 1925" - 28 (17), 19:12
  7. "Колос" - 28 (18), 18:15
  8. "Заря" - 24 (18), 22:23
  9. "Верес" - 21 (17), 16:20
  10. "Оболонь" - 20 (17), 13:27
  11. "Рух" - 19 (18), 15:25
  12. "Карпаты" - 19 (18), 20:25
  13. "Кудривка" - 19 (18), 23:32
  14. "Эпицентр" - 14 (18), 18:33
  15. "Александрия" - 11 (17), 14:29
  16. "Полтава" - 9 (18), 16:43

Ранее мы сообщили, где оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА.

