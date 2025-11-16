Ребров повернув лідерів: офіційна заявка збірної України на матч з Ісландією

Збірна України опублікувала офіційну заявку на номінально домашній поєдинок проти Ісландії у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Хто готується до гри

До заявки увійшли 23 футболісти. У порівнянні зі списком на гру проти Франції до нього повернулись захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський. Натомість не потрапив туди, окрім травмованого Георгія Судакова, Олег Очеретько.

Заявка України

Воротарі: Євгеній Волинець, Дмитро Різник, Анатолій Трубін

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Богдан Михайліченко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Віталій Миколенко

Півзахисники: Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Іван Калюжний, Олексій Гуцуляк, Єгор Ярмолюк, Руслан Маліновський, Віктор Циганков, Олександр Зубков

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук

Деталі матчу

Гра пройде у неділю, 16 листопада, на стадіоні Войська Польського ("Легія") у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Суперників на полі розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з фартовим для "синьо-жовтих" Ентоні Тейлором.

Україні для продовження боротьби за вихід на ЧС-2026 необхідна перемога з будь-яким рахунком. Інший результат означатиме, що "синьо-жовті" припиняють боротьбу за путівку на мундіаль.

Де дивитися ключовий поєдинок

Пряму трансляцію матчу Україна – Ісландія можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".

Мовлення розпочнеться о 17:30 з передматчевої студії. Її проведе Віталій Кравченко, а запрошеними експертами стануть колишні гравці національної команди України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Сам поєдинок прокоментують Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко, які працюватимуть безпосередньо з арени у Варшаві.