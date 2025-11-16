ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ребров повернув лідерів: офіційна заявка збірної України на матч з Ісландією

Неділя 16 листопада 2025 09:49
UA EN RU
Ребров повернув лідерів: офіційна заявка збірної України на матч з Ісландією Фото: Сергій Ребров зробив вибір (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України опублікувала офіційну заявку на номінально домашній поєдинок проти Ісландії у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Хто готується до гри

До заявки увійшли 23 футболісти. У порівнянні зі списком на гру проти Франції до нього повернулись захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський. Натомість не потрапив туди, окрім травмованого Георгія Судакова, Олег Очеретько.

Заявка України

Воротарі: Євгеній Волинець, Дмитро Різник, Анатолій Трубін

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Богдан Михайліченко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Віталій Миколенко

Півзахисники: Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Іван Калюжний, Олексій Гуцуляк, Єгор Ярмолюк, Руслан Маліновський, Віктор Циганков, Олександр Зубков

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук

Ребров повернув лідерів: офіційна заявка збірної України на матч з Ісландією

Деталі матчу

Гра пройде у неділю, 16 листопада, на стадіоні Войська Польського ("Легія") у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Суперників на полі розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з фартовим для "синьо-жовтих" Ентоні Тейлором.

Україні для продовження боротьби за вихід на ЧС-2026 необхідна перемога з будь-яким рахунком. Інший результат означатиме, що "синьо-жовті" припиняють боротьбу за путівку на мундіаль.

Де дивитися ключовий поєдинок

Пряму трансляцію матчу Україна – Ісландія можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".

Мовлення розпочнеться о 17:30 з передматчевої студії. Її проведе Віталій Кравченко, а запрошеними експертами стануть колишні гравці національної команди України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Сам поєдинок прокоментують Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко, які працюватимуть безпосередньо з арени у Варшаві.

Раніше ми розповіли, як третя європейська збірна оформила путівку на ЧС-2026.

Також читайте, що УЄФА затвердив розклад матчів на Євро-2028.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Сергій Ребров
Новини
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе