Матч Україна – Ісландія розсудить арбітр з АПЛ: чому це добрий знак

Англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором обслужить вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Ісландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Ключова гра відбору

Поєдинок відбудеться у неділю, 16 листопада, на стадіоні Войська Польського у Варшаві, початок – о 19:00 за київським часом.

Гра стане ключовою у боротьбі за вихід до плей-офф кваліфікації ЧС-2026. У ньому визначиться команда, що продовжить боротьбу за путівку на світову першість.

Хто судитиме матч

Команди на полі розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором. Йому асистуватимуть Гаррі Бесвік та Адам Нанн, а четвертим суддею буде Сем Баррот.

За систему ВАР відповідатимуть Стюарт Атуелл і Даррен Інгленд.

Що відомо про Ентоні Тейлора

47-річний арбітр з Манчестера є одним із найбільш досвідчених у Європі. Він з 2010 року судить матчі АПЛ, а 2013-го має статус арбітра ФІФА.

Обслуговував Суперкубок УЄФА-2020, фінал Ліги Європи-2023, а також працював на матчах ЧС-2022 і Євро-2024. У поточному сезоні він провів 15 офіційних поєдинків у різних турнірах, показавши 48 жовтих карток.

Як англієць судив українські команди

Тейлора можна вважати фартовим суддею для збірної України.

Він тричі працював на матчах "синьо-жовтих". У них українці здобули дві перемоги та одного разу зіграли внічию.

У 2018 році англієць судив гру Ліги націй проти Чехії, де підопічні Андрія Шевченка здобули перемогу 2:1.

Наступного року арбітр обслуговував зустріч кваліфікації Євро-2020 проти Португалії. Збірна України перемогла – 2:1, але англієць призначив пенальті у ворота Андрія Пятова та вилучив Тараса Степаненка.

Третій матч за його участю відбувся на Євро-2024, де Україна зіграла внічию з Бельгією (0:0). Цей результат закрив команді Сергія Реброва шлях до плей-офф турніру.

На клубному рівні Тейлор чотири рази судив донецький "Шахтар" у єврокубках. Тут була одна поразка – від ПСЖ (0:2) у 2015 році. Але позитиву все одно більше.

Так у 2016-му "гірники" під наглядом англійця розбили в Лізі Європи бельгійський "Гент" (5:0). А також двічі грали внічию з однаковим рахунком (2:2) – з німецьким "Айнтрахтом" (2019 рік, Ліга Європи) та французьким "Монако" (2021). В останньому випадку результат гарантував "Шахтарю" вихід у групу Ліги чемпіонів.

Також був один поєдинок за участю київського "Динамо". У 2021-му – домашня нульова нічия з португальською "Бенфікою" в групі ЛЧ.