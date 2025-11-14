Судаков випадає з гри: як це вплине на матч України проти Ісландії
Півзахисник збірної України Георгій Судаков не вийде на поле у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії через травму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Української асоціації футболу у соцмережі Telegram.
Ключовий півзахисник вибув
Причиною відсутності Судакова є пошкодження, через яке українець покинув розташування збірної і повернеться до португальського клубу для подальшого проходження курсу реабілітації.
Його участь у надважливому протистоянні, де буде вирішуватися доля путівки в плейоф кваліфікації Мундіалю-2026, стала неможливою.
Турнірні перспективи та місце проведення
Поєдинок між збірними України та Ісландії, який номінально є для українців домашнім, відбудеться у четвер, 16 листопада, у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Для того, щоб здобути право продовжити боротьбу за місце на ЧС-2026 через плейоф, команді Сергія Реброва необхідно виключно перемагати ісландців.
Будь-який інший результат залишить "синьо-жовтих" за бортом фінальної частини світової першості.
Попередні результати "синьо-жовтих"
Складне турнірне становище збірної України значно погіршилося після того, як національна команда напередодні зазнала розгромної поразки 0:4 від французів.
Нагадаємо, що збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026 невдало, адже спершу поразка від фаворита групи - Франції, а потім нічия з Азербайджаном.
Проте жовтень став успішним для команди Сергія Реброва - "синьо-жовті" здобули дві перемоги поспіль, обігравши спершу Ісландію, а потім мінімально здолавши Азербайджан. Ці результати повернули Україну в боротьбу за лідерство.
