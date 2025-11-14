ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Судаков випадає з гри: як це вплине на матч України проти Ісландії

П'ятниця 14 листопада 2025 15:10
UA EN RU
Судаков випадає з гри: як це вплине на матч України проти Ісландії Георгій Судаков (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Півзахисник збірної України Георгій Судаков не вийде на поле у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії через травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Української асоціації футболу у соцмережі Telegram.

Ключовий півзахисник вибув

Причиною відсутності Судакова є пошкодження, через яке українець покинув розташування збірної і повернеться до португальського клубу для подальшого проходження курсу реабілітації.

Його участь у надважливому протистоянні, де буде вирішуватися доля путівки в плейоф кваліфікації Мундіалю-2026, стала неможливою.

Турнірні перспективи та місце проведення

Поєдинок між збірними України та Ісландії, який номінально є для українців домашнім, відбудеться у четвер, 16 листопада, у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Для того, щоб здобути право продовжити боротьбу за місце на ЧС-2026 через плейоф, команді Сергія Реброва необхідно виключно перемагати ісландців.

Будь-який інший результат залишить "синьо-жовтих" за бортом фінальної частини світової першості.

Попередні результати "синьо-жовтих"

Складне турнірне становище збірної України значно погіршилося після того, як національна команда напередодні зазнала розгромної поразки 0:4 від французів.

Нагадаємо, що збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026 невдало, адже спершу поразка від фаворита групи - Франції, а потім нічия з Азербайджаном.

Проте жовтень став успішним для команди Сергія Реброва - "синьо-жовті" здобули дві перемоги поспіль, обігравши спершу Ісландію, а потім мінімально здолавши Азербайджан. Ці результати повернули Україну в боротьбу за лідерство.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА затвердив розклад матчів на Євро-2028.

Також читайте про скандальні пенальті та дебют гравця у матчі Франція - Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Збірна України Футбол
Новини
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе