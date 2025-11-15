Третя європейська збірна оформила путівку на ЧС: повний список фіналістів

Збірна Хорватії офіційно кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026. Балканська команда стала третьою європейською збірною, яка здобула місце на турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати відбіркового турніру.

Протистояння з сенсаційним карликом

"Картаті" мали відносно просте завдання – не програти вдома Фарерам. Одначе острів'яни в цьому відборі відзначилися низкою сенсацій: вперше в історії здобули чотири перемоги та завітали до суперників, маючи серію з трьох виграшів поспіль. Команда, яку завжди вважали європейським футбольним карликом, також претендувала на вихід на мундіаль.

Фарерці здивували знову: вже на 16-й хвилині вони відкрили рахунок. Проте хорвати швидко відновили контроль над грою і ще до перерви зрівняли результат. А в другому таймі остаточно дотиснули суперника – 3:1.

Перемога гарантувала команді Златко Даліча перше місце в групі та достроковий вихід на мундіаль.

Натомість для збірної Фарерських островів казка закінчилась. Вона вже зіграла всі свої зустрічі у відборі та поступається одним балом Чехії, у якої в запасі ще один матч. Тож саме чехи потрапили у стикові поєдинки.

Турнірна таблиця групи L

Хорватія – 19 очок (7 матчів) Чехія – 13 (7) Фарери – 12 (8) Чорногорія – 9 (7) Гібралтар – 0 (7)

Хорватія всьоме зіграє на мундіалі (фото: x.com/HNS_CFF)

Хорватія на мундіалях: що відомо

Збірна Хорватії, яка після розпаду Югославії виступає самостійною командою з 1990 року, відібралась на ЧС втретє поспіль та всьоме у своїй історії. "Картаті" лише одного разу не кваліфікувалися на ЧС – пропустили турнір 2010 року, коли поступилися у відбірковій групі Англії та Україні.

На мундіалях балканська команда виступала надзвичайно успішно. Двічі – у 1998 та 2022 роках здобувала бронзові нагороди. А в 2018-му – грала у фіналі, де поступилася Франції (2:4).

На чотирьох ЧС у складі команди грав легендарний Лука Модріч. Турнір 2026 року стане для 40-річного футболіста вже п'ятим у кар'єрі.

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Уже визначилися 30 із 48-ми учасників прийдешнього мундіалю.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д'Івуар

Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (3/16): Англія, Франція, Ховатія

Переможці плей-офф (0/2): –