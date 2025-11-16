Ребров вернул лидеров: официальная заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сборная Украины опубликовала официальную заявку на номинально домашний поединок против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Кто готовится к игре

В заявку вошли 23 футболиста. По сравнению со списком на игру против Франции в него вернулись защитник Николай Матвиенко и полузащитник Руслан Малиновский. В то же время, не попал туда, кроме травмированного Георгия Судакова, Олег Очеретько.

Заявка Украины

Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Александр Караваев, Тарас Михавко, Богдан Михайличенко, Илья Забарный, Александр Сваток, Виталий Миколенко

Полузащитники: Егор Назарина, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Иван Калюжный, Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук

Детали матча

Игра пройдет в воскресенье, 16 ноября, на стадионе Войска Польского ("Легия") в Варшаве. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Соперников на поле рассудит английская бригада арбитров во главе с фартовым для "сине-желтых" Энтони Тейлором.

Украине для продолжения борьбы за выход на ЧМ-2026 необходима победа с любым счетом. Другой результат будет означать, что "сине-желтые" прекращают борьбу за путевку на мундиаль.

Где смотреть ключевой поединок

Прямую трансляцию матча Украина - Исландия можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях, а также в прямом эфире на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Телевидение".

Вещание начнется в 17:30 с предматчевой студии. Ее проведет Виталий Кравченко, а приглашенными экспертами станут бывшие игроки национальной команды Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Сам поединок прокомментируют Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко, которые будут работать непосредственно с арены в Варшаве.