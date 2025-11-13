Дев'ять арен та фінал на "Вемблі": УЄФА затвердив розклад Євро-2028
Європейський футбольний союз (УЄФА) офіційно підтвердив перелік міст і арен, які прийматимуть матчі чемпіонату Європи 2028 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Де і коли пройде турнір
Чемпіонат Європи відбудеться з 9 червня до 9 липня 2028 року в Англії, Шотландії, Уельсі та Ірландії. Участь у ньому візьмуть 24 збірні.
Матч-відкриття пройде на Національному стадіоні Уельсу в Кардіффі. Чвертьфінали зіграють у Кардіффі, Глазго, Дубліні та Лондоні.
Обидва півфінали та фінал прийме легендарний "Вемблі" у Лондоні. На цьому стадіоні раніше проходили вирішальні матчі Євро-1996 і Євро-2020, а також фінали Ліги чемпіонів.
Усі арени чемпіонату
Всього ж на Євро-2028 буде задіяно дев'ять арен у восьми містах.
Євро-2028: стадіони і матчі
Лондон, "Вемблі" – 8 матчів (4 у групі, 1/4 фіналу, 2 півфінали, фінал)
Лондон, "Тоттенгем Хотспур" – 5 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу)
Кардіфф, Національний стадіон Уельсу – 6 матчів (матч-відкриття, 4 у групі, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу)
Манчестер, "Етіхад" – 5 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу)
Ліверпуль, "Евертон" – 5 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу)
Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк" – 5 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу)
Бірмінгем, "Вілла Парк" – 4 матчі (3 у групі, 1/8 фіналу)
Глазго, "Хемпден Парк" – 6 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу)
Дублін, "Дублін Арена" – 7 матчів (5 у групі, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу)
Господарі без гарантованих путівок
Цікаво, що попри статус господарів, Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія не отримають автоматичних місць у фінальній частині турніру.
Всі чотири збірні братимуть участь у кваліфікації, яка пройде з березня по листопад 2027 року.
Жеребкування відбіркового етапу заплановане на 6 грудня 2026 року в Белфасті.
