Скандал із принцом Ендрю може змінити майбутнє монархії: чи зречеться Чарльз III престолу

Навколо британської королівської родини спалахнув новий скандал після арешту принца Ендрю . Експерти говорять про серйозну кризу монархії та навіть можливе зречення Карла III від престолу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

19 лютого поліція прибула до резиденції принца без попередження і близько восьмої ранку вивела його з будинку.

Втім, за словами аналітиків і джерел, близьких до королівської родини, цей інцидент може бути лише початком гучнішого скандалу.

У палаці побоюються нових викриттів, які можуть призвести до появи компрометуючих фактів і навіть кримінальних звинувачень.

На цьому тлі дедалі частіше звучать припущення, що ситуація може стати серйозним ударом по репутації всієї британської монархії.

Конфлікт між Вільямом і Ендрю

За словами інсайдерів, принц Вільям уже давно виступав за більш жорсткі кроки щодо свого дядька.

"Вільям абсолютно ненавидить Ендрю, і ненавидить його вже багато років", - розповіло джерело, наближене до королівської родини.

Принц Вільям (фото: Getty Images)

Як зазначають співрозмовники журналістів, спадкоємець престолу навіть поставив батькові ультиматум щодо подальшої долі принца Ендрю.

"Він сказав батькові: "Або він, або я". Тож Чарльзу довелося втрутитися та відсторонити Ендрю", - зазначило джерело.

Попри це рішення, брат короля ще певний час проживав без орендної плати в одному з королівських маєтків у Сандрінгемі.

Ситуацію додатково загострили оприлюднені електронні листи колишньої дружини принца Ендрю - Сари Фергюсон.

У них вона нібито називала засудженого фінансиста Джеффрі Епштейна "братом, якого я завжди мріяла".

Це листування знову привернуло увагу до давніх зв’язків принца з Епштейном - фігурою, яку звинувачували у масштабній схемі сексуальної експлуатації.

За словами джерел, сам Ендрю після звільнення з-під варти перебуває у складному емоційному стані.

"Ендрю під наглядом. Він міжнародний ізгой, а цей арешт - лише частина великої історії", - заявив інсайдер.

Принц Ендрю (фото: Getty Images)

Чи знав король Карл III і чи зречеться він престолу

Після арешту принца в британських медіа почали ставити питання про те, чи був король Карл III поінформований про деталі скандалу навколо свого брата.

Один із колишніх помічників королівської родини заявив, що нинішня ситуація серйозно підриває авторитет монарха.

"Чарльз тепер кульгава качка", - сказав він.

Критики також нагадують, що раніше королівська родина позичила принцу Ендрю близько 16 мільйонів доларів для врегулювання судового позову, пов’язаного зі справою Епштейна.

Сам Ендрю всі звинувачення заперечував.

На тлі скандалу деякі коментатори почали обговорювати навіть можливість зречення короля Карла III.

Карл III (фото: Getty Images)

На їхню думку, такий крок міг би допомогти зберегти авторитет монархії та передати владу новому поколінню.

Найбільш популярними серед британців залишаються принц Вільям і принцеса Кейт.

За даними опитування YouGov, їх підтримують 77% і 74% громадян відповідно.

Експерти вважають, що саме вони можуть уособлювати майбутнє британської королівської родини.

Водночас офіційних заяв про можливе зречення Карла III наразі не було.