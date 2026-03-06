Принц Уильям может стать королем уже через год - СМИ

В сети обсуждают возможную передачу британского престола главному наследнику принцу Уильяму. Сын короля может сесть на трон уже в следующем году.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в своем блоге заявил британский журналист Роб Шутер со ссылкой на источники.

Что говорит журналист о будущем принца Уильяма

По его словам, в королевских кругах все громче звучат слухи о планах Чарльза III передать трон сыну. Это может произойти в течение следующего года.

"Официальной и тщательно продуманной причиной называют состояние здоровья монарха", - отметил он.

В то же время никаких публичных объявлений, конституционных шагов или официальных подтверждений со стороны дворца не было.

"Но многочисленные источники настаивают, что разговоры о сроках передачи власти уже не являются гипотетическими", - добавил журналист.

Король Чарльз III может передать трон сыну (фото: Getty Images)

Какой будет замена короля

По словам высокопоставленного придворного, переход будет "взвешенным и достойным", а вопрос здоровья станет идеальным объяснением.

Инсайдеры говорят, что король Великобритании "твердо решил контролировать нарративы" относительно финального этапа своего правления.

После десятилетий он не хочет, чтобы показалось, будто он отрекается от престола под давлением.

Дополнительную тень на монархию бросил скандал с бывшим принцем Эндрю. Впрочем, король четко выразил свою позицию относительно родственника.

По словам Шутера, в королевских кругах все больше признают, что Уильям является неофициальным королем.

"Его постоянное присутствие на публике, дипломатические обязательства и твердый подход к семейным отношениям незаметно подкрепили это восприятие", - отметил журналист.

Принц Уильям готовится стать королем (фото: Getty Images)

Что говорил принц Уильям о будущем монархии

В октябре 2025 года в интервью канадскому актеру Юджину Леви принц впервые заявил о планах ввести изменения к лучшему в жизни королевства.

"Мне нравится идея, что я могу что-то обновить. Это не о радикальных шагах, а о тех изменениях, которые, как по мне, давно актуальны", - отметил тогда он.

Будущий король подчеркнул важность сохранения традиций, но также отметил, что некоторые из них уже могут не соответствовать современной реальности.

Принц Уильям также признался, что не просыпается с мыслью о будущем на престоле. Он серьезно отношусь к своим обязанностям, но не хочет, что они им владели.

"Если я не буду верен себе, своим убеждениям и ценностям, то не имеет значения, кто ты есть, все это потеряет смысл", - сказал он.