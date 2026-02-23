Кейт Міддлтон затьмарила всіх цією зачіскою: як зробити хвилі і яка помилка все зіпсує
Кейт Міддлтон з’явилася на BAFTA 2026 у розкішному образі, який одразу привернув увагу фотографів і глядачів. Особливо виділялася її зачіска - великі, гладкі хвилі виглядали дорого і природно. І хоча створити таку укладку можливо, одна помилка зіпсує весь ефект.
Як повторити хвилі Кейт Міддлтон і яку помилку допускають 90% жінок
Хвилі, з якими Кейт Міддлтон вийшла на BAFTA 2026, - це приклад "дорогої" укладки, яка виглядає об’ємно, гладко і природно. Насправді повторити її не так складно, але більшість жінок роблять одну критичну помилку, що зіпсує весь результат.
Головна помилка - починати накручувати пасмо занадто близько до кореня.
Коли плойку ставлять біля самої голови, виникає залом і різкий "злам" хвилі. Верхня частина стає ламаною, важкою і візуально дешево виглядає. Укладка перестає бути гладкою та "королівською", а набуває ефекту надто тугих локонів, які старять.
У Кейт хвилі створені абсолютно інакше - і саме це робить їх такими дорогими.
Кейт Міддлтон та принц Вільям на BAFTA 2026 у Лондоні (фото: Getty Images)
Як повторити укладку Кейт: покрокова інструкція
1. Підготовка волосся
На вимите підсушене волосся нанесіть термозахист і легкий крем для гладкості.
Об’єм у кореня робиться феном і брашингом, а не плойкою - це ключ.
2. Завжди розділяйте волосся на великі секції
Тонкі пасма створюють дрібну "дискотечну" хвилю.
Кейт має великі, розкішні хвилі - тому секції широкі, близько 4-5 см.
3. Накручувати потрібно НЕ з кореня
Це основа її зачіски.
Плойку ставлять нижче скронь, залишаючи верхню частину гладкою.
Пасмо обкручується навколо великої плойки або стайлера, але без підйому кореня.
Як зробити зачіску як у Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
4. Тримайте плойку вертикально
Це дає м’яку хвилю і плавний вигин, а не чіткий "бублик".
5. Дайте хвилям "відлежатися"
Після зняття з плойки не чіпайте волосся 5-7 хвилин.
Коли хвиля охолоне, тільки тоді розчісуйте гребінцем із рідкими зубцями.
6. М’які кінчики
Кінчики у Кейт майже прямі - це виглядає сучасно й дорого.
Не підкручуйте їх, просто злегка підтягніть брашингом або залиште природними.
7. Закріплення
Використовуйте легкий лак або крем для текстури.
Ніякого жорсткого фіксатора - він "вбиває" об’єм і рух хвилі.
Як зробити зачіску як у Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Чому помилка з коренями така критична
Якщо накрутити пасмо занадто високо:
- хвиля стане коротшою й "ламкою"
- об’єм піде вниз
- волосся втратить блиск
- укладка матиме ефект "перепаленого локона"
- обличчя візуально обтяжиться.
У Кейт хвиля починається плавно, під власною вагою - саме це створює той самий ефект дорогої, королівської укладки.
