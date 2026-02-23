Кейт Міддлтон затьмарила всіх цією зачіскою: як зробити хвилі і яка помилка все зіпсує

Кейт Міддлтон з’явилася на BAFTA 2026 у розкішному образі, який одразу привернув увагу фотографів і глядачів. Особливо виділялася її зачіска - великі, гладкі хвилі виглядали дорого і природно. І хоча створити таку укладку можливо, одна помилка зіпсує весь ефект.

Більше цікавого : Ці сережки роблять "луки" Кейт Міддлтон бездоганними

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Як повторити хвилі Кейт Міддлтон і яку помилку допускають 90% жінок

Хвилі, з якими Кейт Міддлтон вийшла на BAFTA 2026, - це приклад "дорогої" укладки, яка виглядає об’ємно, гладко і природно. Насправді повторити її не так складно, але більшість жінок роблять одну критичну помилку, що зіпсує весь результат.

Головна помилка - починати накручувати пасмо занадто близько до кореня.

Коли плойку ставлять біля самої голови, виникає залом і різкий "злам" хвилі. Верхня частина стає ламаною, важкою і візуально дешево виглядає. Укладка перестає бути гладкою та "королівською", а набуває ефекту надто тугих локонів, які старять.

У Кейт хвилі створені абсолютно інакше - і саме це робить їх такими дорогими.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на BAFTA 2026 у Лондоні (фото: Getty Images)

Як повторити укладку Кейт: покрокова інструкція

1. Підготовка волосся

На вимите підсушене волосся нанесіть термозахист і легкий крем для гладкості.

Об’єм у кореня робиться феном і брашингом, а не плойкою - це ключ.

2. Завжди розділяйте волосся на великі секції

Тонкі пасма створюють дрібну "дискотечну" хвилю.

Кейт має великі, розкішні хвилі - тому секції широкі, близько 4-5 см.

3. Накручувати потрібно НЕ з кореня

Це основа її зачіски.

Плойку ставлять нижче скронь, залишаючи верхню частину гладкою.

Пасмо обкручується навколо великої плойки або стайлера, але без підйому кореня.

Як зробити зачіску як у Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

4. Тримайте плойку вертикально

Це дає м’яку хвилю і плавний вигин, а не чіткий "бублик".

5. Дайте хвилям "відлежатися"

Після зняття з плойки не чіпайте волосся 5-7 хвилин.

Коли хвиля охолоне, тільки тоді розчісуйте гребінцем із рідкими зубцями.

6. М’які кінчики

Кінчики у Кейт майже прямі - це виглядає сучасно й дорого.

Не підкручуйте їх, просто злегка підтягніть брашингом або залиште природними.

7. Закріплення

Використовуйте легкий лак або крем для текстури.

Ніякого жорсткого фіксатора - він "вбиває" об’єм і рух хвилі.

Як зробити зачіску як у Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Чому помилка з коренями така критична

Якщо накрутити пасмо занадто високо:

хвиля стане коротшою й "ламкою"

об’єм піде вниз

волосся втратить блиск

укладка матиме ефект "перепаленого локона"

обличчя візуально обтяжиться.

У Кейт хвиля починається плавно, під власною вагою - саме це створює той самий ефект дорогої, королівської укладки.