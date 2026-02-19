ua en ru
Рішуче та безкомпромісно: король Чарльз III відреагував на арешт брата

Четвер 19 лютого 2026 15:52
Рішуче та безкомпромісно: король Чарльз III відреагував на арешт брата Король Чарльз III (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Король Великої Британії Чарльз III вперше публічно прокоментував арешт свого брата Ендрю Маунтбеттен-Віндзора. Він зробив офіційну заяву, у якій рішуче висловився щодо майбутнього родича.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт The Royal Family.

Більше цікавого: Які таємниці розкрили нові "файли Епштейна"

Що сказав король Чарльз III про арешт брата

Заява була зроблена всього за кілька годин після затримання Ендрю та була особисто підписана монархом. У своєму зверненні король був безкомпромісним щодо арешту родича.

"Я з глибоким занепокоєнням дізнався про новини щодо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та підозри у зловживанні службовим становищем. Наразі триває повний, справедливий та належний процес розслідування цього питання належним чином та відповідними органами", - зазначив король.

Він також заявив про свою підтримку та співпрацю у цьому процесі.

"Дозвольте сказати чітко: закон має йти своїм шляхом. Поки триває цей процес, мені не слід робити додаткових коментарів щодо цієї справи. Тим часом моя родина і я продовжимо виконувати свій обов’язок та служити вам усім", - сказав він.

Рішуче та безкомпромісно: король Чарльз III відреагував на арешт братаЗаява короля Чарльз III (скриншот)

Що відомо про арешт Ендрю

Новини про затримання колишнього принца, якого король позбавив титула на тлі скандалу та звинувачень через його зв'язки з Епштейном, з'явилися 19 лютого. У будинках Ендрю також проводилися обшуки.

Представника монаршої еліти підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді торгового посланця Великої Британії. Він міг у той період надавати конфіденційну інформацію бізнесмену.

Нагадаємо, вперше Епштейна засудили у 2008 році у Флориді за насилля над 14-річною дівчиною. Угода про визнання провини забезпечила йому пом'якшений вирок на 13 місяців.

Потім у 2019-му його заарештували за торгівлю неповнолітніми, а вже 10 серпня знайшли мертвим у камері.

