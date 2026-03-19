ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Приходько відреагувала на скандальний вчинок Потапа: "Чоловічого стрижня там не було"

17:27 19.03.2026 Чт
2 хв
Співачка прокоментувала інтерв'ю репера Дудю та пояснила, як українці сприйматимуть таких артистів у майбутньому
aimg Сюзанна Аль Маріді
Потап та Приходько (колаж: РБК-Україна)

Співачка Анастасія Приходько різко висловилася про Потапа, з яким має давній конфлікт. Вона вважає, що він дав інтерв’ю Дудю з певною метою.

Про це вона розповіла в розмові з РБК-Україна.

Що сказала Приходько про Потапа

Думка співачки про артиста, якого вона критикувала за виступи в РФ ще задовго до початку повномасштабної війни, не змінилася.

"Я не помиляюся в людях, і я кажу, що по них відразу видно", - пояснила вона.

Приходько вважає, що репер не просто так минулого року дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.

"На мою думку, це було бажання нагадати про себе і про те, що він може працювати на росіян. Але бридко навіть не через це, а тому що видно, що він боявся його", - сказала вона.

Приходько відреагувала на скандальний вчинок Потапа: &quot;Чоловічого стрижня там не було&quot;Приходько висловилася про Потапа (фото: РБК-Україна)

Артистка впевнена, що виконавець боявся наговорити зайвого.

"Якщо ти вже пішов на той бік, видай так, щоб вони всі очманіли, як з автоматної черги. А він щось вошкався, як розмазня. Чоловічого стрижня там не було. Він добирав слова", - зазначила вона.

"Потап - це піщинка"

Анастасія впевнена, що такі артисти, як Потап, ще повернуться в Україну. Втім, у суспільства будуть інші справи.

"Мені здається, всім просто буде байдуже. Річ у тому, що в нас стільки буде чим зайнятися, що на тлі того, що відбуватиметься в нашій країні, Потап - це буде піщинка", - заявила вона.

Водночас вона дала зрозуміти, що майбутнє у артистів-втікачів в Україні не буде вдалим.

"У нас не люблять, коли тобі зраджують, коли тебе ганьблять, коли ти чоловік, виїжджаєш за кордон, поводишся там не по-чоловічому", - сказала вона.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Анастасія Приходько Потап Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО