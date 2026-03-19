ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Приходько отреагировала на скандальный поступок Потапа: "Мужского стержня там не было"

17:27 19.03.2026 Чт
2 мин
Певица прокомментировала интервью рэпера Дудю и объяснила, как украинцы будут воспринимать таких артистов в будущем
aimg Сюзанна Аль Мариди
Певица Анастасия Приходько резко высказалась о Потапе, с которым имеет давний конфликт. Она считает, что он дал интервью Дудю с определенной целью.

Об этом она рассказала в разговоре с РБК-Украина.

Что сказала Приходько о Потапе

Мнение певицы об артисте, которого она критиковала за выступления в РФ еще задолго до начала полномасштабной войны, не изменилось.

"Я не ошибаюсь в людях, и я говорю, что по ним сразу видно", - пояснила она.

Приходько считает, что рэпер не просто так в прошлом году дал интервью россиянину Юрию Дудю.

"По моему мнению, это было желание напомнить о себе и о том, что он может работать на россиян. Но противно даже не из-за этого, а потому что видно, что он боялся его", - сказала она.

Приходько отреагировала на скандальный поступок Потапа: &quot;Мужского стержня там не было&quot;Приходько высказалась о Потапе (фото: РБК-Украина)

Артистка уверена, что исполнитель боялся наговорить лишнего.

"Если ты уже пошел на ту сторону, выдай так, чтобы они все обалдели, как из автоматной очереди. А он что-то возился, как размазня. Мужского стержня там не было. Он подбирал слова", - отметила она.

"Потап - это песчинка"

Анастасия уверена, что такие артисты, как Потап, еще вернутся в Украину. Впрочем, у общества будут другие дела.

"Мне кажется, всем просто будет безразлично. Дело в том, что у нас столько будет чем заняться, что на фоне того, что будет происходить в нашей стране, Потап - это будет песчинка", - заявила она.

При этом она дала понять, что будущее у беглых артистов в Украине не будет удачным.

"У нас не любят, когда тебе изменяют, когда тебя позорят, когда ты мужчина, выезжаешь за границу, ведешь себя там не по-мужски", - сказала она.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Анастасия Приходько Потап Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Аналитика
