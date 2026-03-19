Приходько зізналася, чому спить по 3 години і боїться засинати

Українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла про тривожність і безсоння через війну. За її словами, вона вже тривалий час живе у режимі 3-4 годин сну на добу і не може це змінити.

Про це вона заявила в інтерв’ю РБК-Україна.

Чому Приходько спить по 3-4 години

Артистка пояснила, що наслідки безсоння видно навіть зовні.

"Відповідно чому я в окулярах? Тому що у мене постійні синці під очима. Я вже не розумію, що з цим сном робити", - зізналась вона.

При цьому Приходько принципово відмовляється від снодійних препаратів.

"Я не борюся методом таблеток. Я вважаю, що це абсолютно неправильний крок. Спочатку буде звикання, війна закінчиться - і як із цього зістрибувати?" - пояснила співачка.

За її словами, головна причина безсоння - тривожність за дітей, яка загострилася після перших масованих атак.

"Почалося це, коли була перша балістика. Тоді з’явився страх спати вночі", - пригадала вона.

Артистка описує свій режим як уривчастий і нестабільний.

"Я можу до другої ночі не спати, о 4-й ранку прокинутися, походити до 5-6 і тільки тоді заснути", - розповіла Приходько.

Вона також зізнається, що якби питання безпеки дітей було вирішене, рівень тривоги значно зменшився б.

"Якби можна було розв'язати питання безпеки дітей, ми з чоловіком так сильно не переживали б", - додала співачка.

Попри проблеми зі сном, до фахівців вона не зверталася і медикаментозне лікування не розглядає.

"Посадити мене на пігулки, щоб я щось у цьому житті проспала? Я не можу собі цього дозволити", - наголосила вона.

Натомість артистка обирає більш м’які методи:

"Я п’ю седативний чай, заспокійливі трави. Дуже багато українців вживають антидепресанти, але я противник цього", - сказала вона.

Водночас Приходько зазначає, що вже не вперше живе в умовах нестачі сну - подібний досвід у неї був під час поїздок у зону АТО/ООС з 2014 року та напружених гастролей.

"3-4 години сну - це не так страшно. Я це вже проходила", - зауважила співачка.

Щоб компенсувати втому, вона дозволяє собі відпочинок вдень і намагається не перевантажувати себе.

"Я можу цілий день полежати, нічого не робити - таким чином компенсую сон", - пояснила вона.

На думку артистки, важливо зосереджуватися на власному комфорті навіть у складних умовах.

"Потрібно будувати біля себе світ максимально, а не плисти за війною. Створити свою зону комфорту хоча б у квартирі - це можливо", - підсумувала Приходько.