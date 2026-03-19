"Забрехався хлопець". Приходько рознесла Винника за поведінку під час війни
Українська співачка Анастасія Приходько відверто прокоментувала хвилю критики навколо Олега Винника. Вона пояснила, яких помилок припустився артист та чому сама не стикається з хейтом, попри різкі висловлювання.
Про це артистка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Що сказала Приходько про хейт навколо Винника
За словами артистки, він припустився кількох помилок після виїзду за кордон під час війни.
"Він дуже багато зайвого наговорив і про танки, які хотів купити й щось не купив. Там багато всього. Коли він там посилав нам ковток свіжого повітря з Берліна. Це треба бути круглим ідіотом, щоб таке робити", - заявила вона.
Анастасія дала зрозуміти, що заради грошей співак спокійно перейшов на російську мову.
"Коли він зрозумів, що українською мовою не може залучити аудиторію в Берліні, він перейшов на російську, це шах і мат", - зазначила вона.
Саме це стало однією з причин, чому Винник втратив прихильність в Україні.
"Люди дуже не люблять зради, а тим більше українці. Вони її не прощають. Тим більше якщо ти чоловік. Розумієте, це все люди спостерігають", - пояснила вона.
На думку зірки, Винник негарно вчинив з публікою, яка ним захоплювався. Ба більше, він забрехався.
"Це ж твої шанувальники, вони ж спиралися на тебе. Ти просто кинув їх. Люди відчувають фальш. Забрехався хлопець, і це погано. Ти поїхав - тихенько сиди. Але є така тенденція в українців - похвалитися, у мене ж вийшло", - сказала вона.
Приходько розкритикувала Винника (фото: РБК-Україна)
Про хейт навколо себе
Анастасія зізналася, що отримує багато критки на свою адресу, але цього не боїться.
"Мені багато чого прилітає, і я думаю, після цього інтерв'ю теж прилетить. Я цього не боюся з однієї простої причини - я відповідаю за свої слова", - сказала вона.
Вона пояснила, що завжди була на боці України і залишається з народом.
"Я приїхала сюди у момент революції. Як громадянка своєї країни я не могла вчинити інакше. І я залишаюся з народом України", - пояснила Приходько.
Приходько наголосила, що підтримує всю країну без винятків.
"Не говорю поганого на львів'ян, на Донецьк, Луганськ. Ми - одна велика країна. Тому я підтримую всіх, зараз усім погано. Немає жодної людини в нашій країні, якій би не було погано", - додала вона.