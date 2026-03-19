"Це потворність". Приходько чесно пояснила, чому не перекладає пісні українською

16:36 19.03.2026 Чт
4 хв
Артистка розповіла про труднощі у створенні нових хітів та творчу паузу
aimg Сюзанна Аль Маріді
Анастасія Приходько (фото: РБК-Україна)

Українська співачка Анастасія Приходько вважає переклад старих пісень зрадою себе. Вона поставила кар’єру на паузу і відверто пояснила причину свого рішення.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Чому Приходько не перекладає пісні

Співачка не хоче змінювати старі хіти, оскільки вони "ніколи не звучатимуть, як спочатку".

"Це мої композиції, написані тоді. У них був свій час, вони відпрацювали. Це пам'ять, це історія, я це нікуди не подіну", - зізналася вона.

Переклад пісень вона вважає способом нагадати про себе.

"Навіщо мені зараз їх міняти? Нагадати про себе? У мене не настільки розвинене почуття пишності его та важливості, щоб я спотворювала свої пісні, тому що це потворність. Вони ніколи не звучатимуть так, як вони звучали спочатку", - сказала вона.

&quot;Це потворність&quot;. Приходько чесно пояснила, чому не перекладає пісні українськоюПриходько про російськомовні пісні (фото: РБК-Україна)

Окремо співачка поділилася історією треку "Любила", який вона таки випустила в українському звучанні. Але зробила це в пам'ять про друга та менеджера Григорія Красницького.

"Він помер у мене на руках у Трускавці під час мого концерту. Він дуже мріяв, щоб пісня "Любила" була українською. Але я йому казала, що цього ніколи не буде", - розповіла Приходько.

"25 березня 2023 року він вмирає на концерті. Цей текст повністю належить йому. Це його мрія. Він, на жаль, ніколи не почув. Але в пам'ять про нього це я зробила", - додала зірка.


"Частина моєї творчості справді зараз померла"

Приходько зізналася, що на даному етапі має труднощі з розвитком музичної кар'єри.

"Українська мова не настільки популярна на пострадянському просторі. Частина моєї творчості справді зараз померла. Я не можу собі дозволити співати російською", - розповіла вона.

Артистка підкреслила, що могла б виконувати пісні російською, але зараз не отримує від цього задоволення.

"Воно мені не йде, не цікаво і не пре. Пісні, які зробили мене відомою, я їх не виконую. Чи шкодую я про це? Ні, не шкодую, бо вони заспівані, вони є, вони існують. Це все-таки моє минуле, я від нього нікуди не подінусь", - пояснила вона.

&quot;Це потворність&quot;. Приходько чесно пояснила, чому не перекладає пісні українськоюПриходько не хоче співати російською (фото: РБК-Україна)

"Я не можу написати жодної пісні"

Зірка чесно заявила, що писати пісні українською їй дуже складно.

"Це не моя рідна мова, мене не вчили нею говорити. Я ніколи не чула української мови. Ми вивчали російську літературу та мову, українську історію та українську мову. Але в школі всі говорили російською", - сказала вона.

Єдине з українського, що пам'ятає співачка - це програма "Територія А". Саме тому сьогодні їй непросто творити.

"Я не розумію, як писати українською мовою. У мене досі не виходить. Як співати українські народні пісні я знаю. А ось як це написати музично - знати не знаю. Я досі не знайшла цього ключа. У мене не виходить", - зізналася вона.

Написати пісню російською вона може за п'ять хвилин, а от українською "рима не клеїться".

"Я ходжу психую й ось, власне, я так психую з вересня, напевно. Я не можу написати жодної пісні. У мене просто не виходить. Я кажу: "Якщо не виходить, я не тягтиму кота. Я просто залишу це на паузі", - зазначила артистка.

Приходько не готова випускати неякісну музику. Тому натомість вона знаходить інші способи бути корисною.

"Обманювати свого глядача та випускати пісню, аби її випустити, я теж не можу... Якщо я не можу, я допоможу по-іншому. Я допоможу зборами, я відремонтую, приїду, заспіваю. Але якщо зараз у мене не виходить, я обманювати людей не збираюся", - підкреслила вона.

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО