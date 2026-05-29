Українців попередили про загрозу обстрілу на вихідних: особливо - Київ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони .

"Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряних тривог цими вихідними. Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Росіяни в агонії - нічого окрім терору та паніки вони не переслідують", - йдеться у зверненні.

Українців закликали під час тривоги спускатися в укриття і не забувати при цьому "своїх маленьких улюбленців".

"Стосується абсолютно всіх. Але особливо Києва. Хлопці і дівчата на бойових позиціях і в повній готовності. Відпрацюють на всі 1000%, будьте певні", - наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про дані розвідки, що російські окупанти готують новий масований удар по українських містах і громадах.

Крім того, керівник ЦПД Андрій Коваленко теж закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.

Масована атака 24 травня

Нагадаємо, востаннє Росія здійснила масштабну атаку на Україну в ніч проти 24 травня. Основний удар тоді припав на Київ і Київську область.

Окупанти випустили 90 ракет різних типів, зокрема балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", а також 600 ударних безпілотників. Сили ППО України збили 55 ракет і 549 дронів.