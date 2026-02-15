"Показав, чому Україну неможливо перемогти". Легендарний російський шахіст підтримав Гераскевича

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем та висловив підтримку спортсмену, якого дискваліфікували на зимових Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х шахіста .

"Поставив принципи вище за славу"

Зустріч спортсменів відбулася у Мюнхені. За словами Каспарова, він знову публічно підтримав українця після рішення Міжнародного олімпійського комітету.

"Через день після того, як я сказав: "Я підтримую Владислава Гераскевича", коли МОК ганебно дискваліфікував його за шолом, який вшановував пам'ять спортсменів, убитих Росією, я мав честь стояти поруч із ним у Мюнхені.

Він поставив принципи вище за славу та показав, чому Україну неможливо перемогти", - написав Каспаров.

A day after saying "I stand with Vladyslav Heraskevych" when the IOC disgracefully disqualified him for his helmet remembering athletes murdered by Russia, I had the honor of standing with him in Munich. He put principles over glory & showed why Ukraine can never be defeated. pic.twitter.com/uYI9iMTBzC — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 15, 2026

За що дискваліфікували Гераскевича

Українця відсторонили від змагань за 45 хвилин до старту через шолом, на якому були зображені загиблі українські спортсмени.

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що екіпірування нібито не відповідає принципам Олімпійської хартії щодо нейтральності спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань.

МОК запропонував альтернативу – використання чорної стрічки під час старту, а "шолом пам'яті" дозволити демонструвати до і після заїзду та у мікст-зоні. Гераскевич відмовився від такого компромісу.

Спортсмен звернувся до Спортивний арбітражний суд (CAS). Слухання відбулося 13 лютого, однак суд відхилив позов українця, погодившись із рішенням МОК.

Таким чином, Гераскевич остаточно втратив можливість виступити на Іграх-2026.

Хто такий Гаррі Каспаров

Каспаров – 13-й чемпіон світу з шахів, якого багато експертів вважають найсильнішим гросмейстерів в історії. Він очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік (із короткими перервами) та є володарем 11-ти одинадцяти шахових "Оскарів".

Після початку повномасштабної агресії РФ Каспаров неодноразово публічно засуджував дії Кремля та підтримував Україну.