МОК пішов на компроміс: що заборонили та дозволили Гераскевичу

Український скелетоніст Владислав Гераскевич не зможе використовувати на змаганнях зимових Олімпійських ігор-2026 "шолом пам'яті" із портретами загиблих у війні спортсменів. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Водночас організація запропонувала українцю "компромісний варіант".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що заборонив МОК

На шоломі Гераскевича зображені фото українських атлетів, які загинули після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Спортсмен використовував його під час тренувань у Кортіна-д'Ампеццо.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням офіційно дозволити екіпірування для стартів, однак отримав відмову.

У МОК заявили, що розуміють бажання спортсмена вшанувати пам'ять загиблих, проте шолом нібито суперечить чинним правилам.

"Ігрове поле має залишатися максимально нейтральним. Є встановлені норми, яких повинні дотримуватися всі", - пояснив речник МОК Марк Адамс.

Яку альтернативу запропонували

У комітеті запропонували Гераскевичу замінити шолом на чорну пов'язку на руці.

За словами представників МОК, це "прийнятний компроміс", який дозволяє вшанувати пам'ять без порушення регламенту.

Організація апелює до правила 50.2 Олімпійської хартії, яке забороняє будь-які політичні, релігійні чи інші демонстрації на спортивних аренах.

Позиція Гераскевича

Сам спортсмен із рішенням не погоджується.

"Це несправедливо. Я не бачу тут жодної політичної чи дискримінаційної пропаганди. Це лише пам'ять про людей, яких ми втратили", - заявив Гераскевич.

Він наголосив, що прагне привертати увагу світу до війни в Україні, водночас поважаючи олімпійські правила.

Для чого створили "шолом пам'яті"

За інформацією НОК України, шолом був створений виключно для вшанування загиблих спортсменів. Він не містить реклами, не має політичних гасел і відповідає технічним та безпековим вимогам.

На ньому розміщені портрети понад 20 українських атлетів, серед яких друзі та знайомі Гераскевича – боксери, важкоатлети, хокеїсти, тренери та юні спортсмени.

Коли стартує українець

Наразі Гераскевич продовжує підготовку до змагань. Офіційні старти зі скелетону на Олімпіаді розпочнуться 12 лютого.

Українець планує відстоювати своє право виступати із символом пам'яті та не виключає подальших звернень до МОК.