"Показал, почему Украину невозможно победить". Легендарный российский шахматист поддержал Гераскевича

Воскресенье 15 февраля 2026 12:34
"Показал, почему Украину невозможно победить". Легендарный российский шахматист поддержал Гераскевича Владислав Гераскевич в "шлеме памяти" (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров встретился с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем и выразил поддержку спортсмену, которого дисквалифицировали на зимних Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х шахматиста.

Читайте также: Кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК

"Поставил принципы выше славы"

Встреча спортсменов состоялась в Мюнхене. По словам Каспарова, он снова публично поддержал украинца после решения Международного олимпийского комитета.

"Через день после того, как я сказал: "Я поддерживаю Владислава Гераскевича", когда МОК позорно дисквалифицировал его за шлем, в память спортсменов, убитых Россией, я имел честь стоять рядом с ним в Мюнхене.

Он поставил принципы выше славы и показал, почему Украину невозможно победить", - написал Каспаров.

За что дисквалифицировали Гераскевича

Украинца отстранили от соревнований за 45 минут до старта из-за шлема, на котором были изображены погибшие украинские спортсмены.

В Международном олимпийском комитете заявили, что экипировка якобы не соответствует принципам Олимпийской хартии относительно нейтральности снаряжения и недопущения политических или иных месседжей во время соревнований.

МОК предложил альтернативу - использование черной ленты во время старта, а "шлем памяти" разрешить демонстрировать до и после заезда и в микст-зоне. Гераскевич отказался от такого компромисса.

Спортсмен обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушание состоялось 13 февраля, однако суд отклонил иск украинца, согласившись с решением МОК.

Таким образом, Гераскевич окончательно потерял возможность выступить на Играх-2026.

Кто такой Гарри Каспаров

Каспаров - 13-й чемпион мира по шахматам, которого многие эксперты считают сильнейшим гроссмейстером в истории. Он возглавлял рейтинг ФИДЕ с 1985 по 2006 год (с короткими перерывами) и является обладателем 11-ти одиннадцати шахматных "Оскаров".

После начала полномасштабной агрессии РФ Каспаров неоднократно публично осуждал действия Кремля и поддерживал Украину.

Ранее мы сообщили, что МОК подает сигналы о возвращении россиян.

