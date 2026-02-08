ua en ru
Вірус Інфантіно: МОК також подає сигнали про повернення росіян

Неділя 08 лютого 2026 15:35
Вірус Інфантіно: МОК також подає сигнали про повернення росіян Голова МОК Кірсті Ковентрі (фото: olympics.com)
Автор: Андрій Костенко

Після понад десятиліття статусу ізгоя в міжнародному спорті Росія може опинитися за крок до повернення у великі змагання. На тлі зимових Олімпійських ігор дедалі більше спортивних функціонерів говорять про зняття обмежень, попри війну проти України та допінгові скандали минулих років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Санкції проти Росії

Російський спорт перебуває під обмеженнями з 2014 року. Спочатку причиною стала масштабна державна допінгова програма, яка, за даними WADA, охопила понад тисячу спортсменів.

Згодом санкції посилилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Тоді МОК рекомендував відсторонити російських і білоруських атлетів від міжнародних турнірів.

З того часу росіяни виступають лише в нейтральному статусі – без прапора, гімну та місця в медальному заліку.

У МОК заговорили про "нейтральність спорту"

Під час засідання Міжнародного олімпійського комітету в Мілані перед стартом зимових Ігор прозвучали сигнали про можливе пом'якшення підходу.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі, хоч і не згадувала Росію напряму, наголосила, що спорт має залишатися поза політикою.

"Ми – спортивна організація. Ми розуміємо політику, але наша гра – це спорт. Він має залишатися нейтральною територією", - заявила вона.

Деякі міжнародні федерації вже зробили кроки назустріч: зокрема, у дзюдо та тхеквондо росіянам дозволили знову виступати під власним прапором.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно публічно заявив, що відсторонення Росії "нічого не дало" і його варто переглянути. У Кремлі таку позицію одразу привітали.

Як може виглядати повернення

У спортивних колах дедалі частіше говорять, що повернення – лише питання часу. Хоча процедура відновлення буде складною. МОК має скасувати призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії, а міжнародні федерації окремо голосуватимуть щодо допуску спортсменів у своїх видах спорту.

Якщо рішення ухвалять, росіяни теоретично зможуть виступати під власною символікою вже на літній Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

Втім, частина федерацій може зберегти власні заборони.

Поки що – лише "нейтральні"

На нинішніх зимових Іграх росіяни представлені мінімально: лише 13 спортсменів отримали допуск у статусі індивідуальних нейтральних учасників – це найменший показник більш ніж за століття.

Вони не мають права використовувати національну символіку, а їхні результати не зараховуються до загального медального заліку.

Раніше ми повідомили, що українські спортсмени отримали чіткі інструкції щодо росіян на Олімпіаді-2026.

Також ми писали, що російська – стала офіційною робочою мовою зимових Ігор-2026.

