ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Дискваліфікація Гераскевича: МОК оприлюднив свою версію конфлікту

Четвер 12 лютого 2026 11:25
UA EN RU
Дискваліфікація Гераскевича: МОК оприлюднив свою версію конфлікту Владислав Гераскевич не виступить на Олімпіаді (фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародний олімпійський комітет офіційно прокоментував дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича та виклав свою версію подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Які компроміси пропонував МОК

У МОК повідомили, що попри численні консультації та особисті зустрічі зі спортсменом, зокрема ранкову розмову з президенткою організації Кірсті Ковентрі, він не погодився на жоден компроміс.

Водночас у комітеті наголосили, що були зацікавлені в участі Гераскевича у змаганнях і намагалися знайти найбільш шанобливий спосіб, аби він міг ушанувати пам'ять українських спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення. За словами представників МОК, питання стосувалося не самого меседжу, а місця його демонстрації.

Спортсмену дозволяли використовувати свій шолом під час усіх тренувальних заїздів. Крім того, йому пропонували показати його одразу після старту в мікст-зоні, а також альтернативні варіанти – чорну пов'язку чи стрічку під час змагань.

У комітеті також нагадали, що Гераскевич протягом трьох останніх зимових Олімпіад отримував олімпійську стипендію, а після початку повномасштабної війни в Україні МОК створив спеціальний фонд солідарності для підтримки підготовки українських спортсменів.

Хронологія подій від МОК

  • 9 лютого 2026 року під час офіційних тренувань Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) повідомила МОК, що спортсмен виступає у шоломі із зображеннями загиблих українських атлетів.
  • Того ж дня представники МОК пояснили тренеру та делегації України, що екіпірування не відповідає правилам, і запропонували альтернативи.
  • 10 лютого в офіційному листі Гераскевичу повідомили про невідповідність шолома Олімпійській хартії та запропонували чорну пов’язку або стрічку.
  • Під час вечірньої пресконференції спортсмен заявив, що все одно планує використати шолом у змаганнях.
  • 11 лютого МОК повторно попередив, що його не допустять до старту з цим екіпіруванням.
  • Під час технічної перевірки він письмово підтвердив намір виступати саме в цьому шоломі.
  • Уранці 12 лютого, перед стартом відбулася фінальна розмова з президенткою МОК, однак позиція спортсмена не змінилася.

У заяві окремо зазначається, що рішення про недопуск підтримали Міжнародна федерація бобслею та скелетону, а також федерації інших зимових олімпійських видів спорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ