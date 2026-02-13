Гераскевич проти МОК: Спортивний арбітраж оголосив рішення

Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив остаточне рішення у справі українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Вітчизняний атлет позивався до Міжнародного олімпійського комітету з приводу незаконності його відсторонення від змагань на зимових Іграх-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Рішення арбітражу

Спортивний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

"Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК", - повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.

Через що виник скандал

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет відсторонив українця через "шолом пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, загиблі внаслідок російської агресії.

МОК вважає таке оформлення екіпірування порушенням правил Олімпійської хартії та заборонив використовувати шолом під час стартів і тренувань. Спортсмен від запропонованих альтернатив відмовився, після чого його усунули від участі.

Апеляція за спецпроцедурою

Адвокат атлета Євген Пронін ініціював розгляд справи у виїзному відділенні CAS, що наразі функціонує в Мілані.

Захист скористався механізмом прискореного оскарження, який дозволяє отримати вердикт протягом доби. На підготовку всієї документації юристи витратили лише півтори години.

Судове зазідання розпочалося 13 лютого о 10:00 за київським часом і тривало більше восьми годин. Після чого було оголошено остаточний вердикт.

Аргументи CAS

CAS надав аргументи судді, яка ухвалила рішення щодо відхилення позову Гераскевича. Його ключові пункти:

IBSF дискваліфікував Гераскевича через "намір одягнути шолом із зображенням портретів українських спортсменів, які загинули на війні". Як підтвердження цього наміру, наводяться слова Гераскевича від 10 лютого, що він змагатиметься у своєму шоломі.

Цей шолом IBSF та МОК визнали: "таким, що не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів".

Арбітриня CAS визнала "розумними та пропорційними" правила, які запропонував МОК Гераскевичу – привернути увагу до теми у мікс-зоні, прес-конференціях, соціальних мережах та носіння шолома під час тренувальних заїздів.

Рішення ухвалювала арбітриня з Німеччини – Аннетт Ромбах.

Реакція Гераскевича: "Чи дискваліфікують Ковентрі?"

Гераскевич відреагував на заяви представників Міжнародного олімпійського комітету під час слухання його справи у Спортивному арбітражному суді.

"МОК прямо посилається на факт вручення мені державної нагороди від Президента України Зеленського як на нібито політичну складову мого бажання вдягнути "Шолом Пам'яті".

Чи дискваліфікують Кірсті Ковентрі за політичний медальний виступ як спортсменки на Олімпійських іграх, адже її за нього нагородив диктатор Мугабе?", - написав Гераскевич у соцмережі Х.

МОК прямо посилається на факт вручення мені державної нагороди від Президента України Зеленського як на нібито політичну складову мого бажання вдягнути «Шолом Пам’яті».



Чи дискваліфікують Кірсті Ковентрі за політичний медальний виступ як спортсменки на Олімпійських іграх, адже… pic.twitter.com/KURoRpxivL — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 13, 2026

Зазначимо, що Ковентрі виступала у плаванні, представляючи Зімбабве. На її рахунку 2 золоті олімпійські медалі, 4 срібні та 1 бронзова.