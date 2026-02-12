Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026: що відомо

Український скелетоніст Владислав Гераскевич не зміг розпочати виступ на зимових Олімпійських іграх-2026. Спортсмена дискваліфікували безпосередньо перед першим заїздом.

Що сталося

Гераскевич планував вийти на старт у так званому "шоломі пам'яті" – із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. Втім перший заїзд відбувся без його участі.

За інформацією, рішення про відсторонення було ухвалене через порушення вимог Міжнародного олімпійського комітету.

Позиція МОК

Напередодні МОК офіційно заборонив українцю використовувати цей шолом під час тренувань і змагань, посилаючись на правила нейтральності та заборону будь-яких політичних чи меморіальних демонстрацій на спортивній арені.

У разі ігнорування заборони спортсменові загрожувала дискваліфікація – що зрештою і сталося.

З цього приводу МОК виступив із заявою, в якій зокрема говориться:

"Пілот-скелетоніст Владилсав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися правил МОК щодо самовираження спортсменів. Його ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того факту, що шолом, який він мав намір носити, не відповідав правилам.

Тому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) з жалем вирішив відкликати його акредитацію на Ігри 2026.

Незважаючи на численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодної форми компромісу.

МОК дуже хотів, щоб пан Гераскевич брав участь у змаганнях. Саме тому МОК зустрівся з ним, щоб знайти найшанобливіший спосіб врахувати його бажання вшанувати пам'ять своїх колег-спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення Росії в Україну. Суть цієї справи полягає не в посилі, а в тому, де він хотів його висловити".

Символ пам’яті

"Шолом пам'яті" Гераскевича містить портрети українських атлетів, які загинули під час повномасштабної війни. Раніше скелетоніст наголошував, що таким чином хоче вшанувати їхню пам’ять і привернути увагу світу до втрат України.

Офіційних коментарів від самого спортсмена чи Національного олімпійського комітету України щодо інциденту наразі немає.