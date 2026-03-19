"Починають божеволіти". Приходько чесно про Монатіка, Вакарчука та український шоу-бізнес

Співачка Анастасія Приходько чесно зізналася, що її розчаровує в сучасному українському шоу-бізнесі. Вона оцінила трансформацію Дмитра Монатіка, а також поділилася ставленням до Святослава Вакарчука і Андрія Хливнюка.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказала Приходько про український шоу-бізнес

Співачка зізналася, що їй була незрозуміла позиція деяких артистів, які раніше працювали в Росії, співали російською, а після 2022 року різко змінили підхід до творчості. Зокрема вона прокоментувала трансформацію Дмитра Монатіка.

"Мені була незрозуміла його політика, коли він їздив до Москви, а тепер він різко переклав українською всі пісні, чим особисто я не займаюся. Діма, що це за страх?" - сказала Анастасія.

"Це страх публічної людини залишитися за бортом. Маючи такий чудовий музичний багаж, як у Діми, у нього страх, що українською він не напише краще", - додала вона.

На думку зірки, артисти починають божеволіти через спроби "переплюнути" один одного.

"Усі зараз намагаються співати українською та один одного перепльовувати, і мені здається, вже частково починають десь божеволіти. Я так спостерігаю за цим за всім. Той щось вимочить, та щось вимочить, той щось зробить. Я думаю: "Господи, куди вас несе, товариші?" - сказала вона.

Вона зазначила, що не розуміє, за що триває боротьба у шоу-бізнесі.

"Я трохи з іншої історії", - пояснила вона.

Кого найбільше поважає з артистів

Ту співачка виділила соліста гурту "Бумбокс", пісні якого активно продовжує слухати.

"З-поміж усіх артистів, яких я поважаю зараз найбільше - це Хливнюк. Його просто обожнюю. І старі композиції також я люблю", - сказала вона.

Крім того, Анастасія також згадала про Святослава Вакарчука, творчість якого для неї похитнулася.

"Але ж пісні! Його політична історія вплинула, не вистачає мужності в політиці. Як музикант він шикарний, тож продовжую слухати Вакарчука", - поділилася вона.