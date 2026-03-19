ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Начинают сходить с ума". Приходько честно о Монатике, Вакарчуке и украинском шоу-бизнесе

22:55 19.03.2026 Чт
2 мин
Певица объяснила, за что критикует звездных коллег, а также назвала артиста, которого уважает больше всего
aimg Сюзанна Аль Мариди
Певица Анастасия Приходько честно призналась, что ее разочаровывает в современном украинском шоу-бизнесе. Она оценила трансформацию Дмитрия Монатика, а также поделилась отношением к Святославу Вакарчуку и Андрею Хлывнюку.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Приходько объяснила, почему не переводит песни на украинский язык

Что сказала Приходько об украинском шоу-бизнесе

Певица призналась, что ей была непонятна позиция некоторых артистов, которые раньше работали в России, пели на русском, а после 2022 года резко изменили подход к творчеству. В частности она прокомментировала трансформацию Дмитрия Монатика.

"Мне была непонятна его политика, когда он ездил в Москву, а теперь он резко перевел на украинский все песни, чем лично я не занимаюсь. Дима, что это за страх?" - сказала Анастасия.

"Это страх публичного человека остаться за бортом. Имея такой замечательный музыкальный багаж, как у Димы, у него страх, что на украинском он не напишет лучше", - добавила она.

Приходько прокомментировала трансформацию Монатика (фото: РБК-Украина)

По мнению звезды, артисты начинают сходить с ума из-за попыток "переплюнуть" друг друга.

"Все сейчас пытаются петь на украинском и друг друга переплевывать, и мне кажется, уже частично начинают где-то сходить с ума. Я так наблюдаю за этим за всем. Тот что-то вымочит, тот что-то вымочит, тот что-то сделает. Я думаю: "Господи, куда вас несет, товарищи?" - сказала она.

Она отметила, что не понимает, за что идет борьба в шоу-бизнесе.

"Я немного из другой истории", - пояснила она.

Анастасия Приходько об украинском шоу-бизнесе (фото: РБК-Украина)

Кого больше всего уважает из артистов

Ту певица выделила солиста группы "Бумбокс", песни которого активно продолжает слушать.

"Из всех артистов, которых я уважаю сейчас больше всего - это Хлывнюк. Его просто обожаю. И старые композиции также я люблю", - сказала она.

Кроме того, Анастасия также вспомнила о Святославе Вакарчуке, творчество которого для нее пошатнулось.

"Но ведь песни! Его политическая история повлияла, не хватает мужества в политике. Как музыкант он шикарный, поэтому продолжаю слушать Вакарчука", - поделилась она.

Еще больше интересного:

Как Приходько отреагировала на скандальный поступок Потапа

Почему Анастасия Приходько спит всего по 3 часа

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Анастасия Приходько Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО