Новий тренерський штаб "Динамо": хто допомагатиме Костюку у вирішальних матчах року

Після гучної поразки від "Омонії" та відставки Олександра Шовковського , у київському "Динамо" триває масштабне оновлення тренерського штабу. Новий головний тренер Ігор Костюк вже визначився з тими, хто працюватиме з ним у першій команді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке" .

Хто залишиться зі штабу Шовковського

Попри звільнення Шовковського, частина його помічників продовжить роботу в клубі.

Мова йде про тренера з фізичної підготовки Віталія Кулибу та польського спеціаліста зі стандартів Матея Кендзьорека.

Ці фахівці отримають місце в оновленому тренерському складі першої команди.

Хто точно піде

Натомість команду точно покинуть тренер воротарів Михайло Михайлов та аналітик Олександр Козлов.

Щодо Олега Гусєва, Еміліана Караса та Сергія Федорова – їхня доля поки під питанням. Проте вони також, найімовірніше, завершать роботу в клубі.

Підсилення з дубля та з-за кордону

Разом із Костюком до головної команди підніметься його асистент у молодіжному складі Олег Венглинський. Тренером воротарів стане Тарас Луценко.

Крім того, новий головний тренер розглядає можливість запросити до штабу іноземного спеціаліста, який має підсилити роботу команди в одному з напрямків.

З ким "Динамо" зіграє до кінця року

Під керівництвом Костюка та його помічників "Динамо" до кінця року зіграє п'ять офіційних матчів.

Три з них в УПЛ:

1 грудня, "Динамо" – "Полтава"

6 грудня, "Кудрівка" – "Динамо"

14 грудня, "Динамо" – "Верес"

Зараз у таблиці вітчизняної Прем'єр-ліги кияни посідають 7-ме місце з 20-ма очками в активі. Відставання від лідера – донецького "Шахтаря" – складає 10 балів.

Також кияни проведуть два завершальні матчі основного раунду Ліги конференцій:

11 грудня, "Фіорентина" (Італія) – "Динамо"

18 грудня, "Динамо" – "Ноа" (Вірменія)

У ЛК "біло-сині" з трьома очками в активі перебувають на непрохідній 27-й сходинці. Для того, щоб сподіватися на вихід в стикові матчі, треба набрати мінімум 7-8 очок, які втім, не гарантують продовження боротьби. Ймовірно, для цього вистачить 9-ти балів – тож треба обов'язково перемагати "Фіорентину" і "Ноа".