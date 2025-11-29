ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Новий тренерський штаб "Динамо": хто допомагатиме Костюку у вирішальних матчах року

Субота 29 листопада 2025 14:03
UA EN RU
Новий тренерський штаб "Динамо": хто допомагатиме Костюку у вирішальних матчах року Фото: Ігор Костюк (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Після гучної поразки від "Омонії" та відставки Олександра Шовковського, у київському "Динамо" триває масштабне оновлення тренерського штабу. Новий головний тренер Ігор Костюк вже визначився з тими, хто працюватиме з ним у першій команді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Хто залишиться зі штабу Шовковського

Попри звільнення Шовковського, частина його помічників продовжить роботу в клубі.

Мова йде про тренера з фізичної підготовки Віталія Кулибу та польського спеціаліста зі стандартів Матея Кендзьорека.

Ці фахівці отримають місце в оновленому тренерському складі першої команди.

Хто точно піде

Натомість команду точно покинуть тренер воротарів Михайло Михайлов та аналітик Олександр Козлов.

Щодо Олега Гусєва, Еміліана Караса та Сергія Федорова – їхня доля поки під питанням. Проте вони також, найімовірніше, завершать роботу в клубі.

Підсилення з дубля та з-за кордону

Разом із Костюком до головної команди підніметься його асистент у молодіжному складі Олег Венглинський. Тренером воротарів стане Тарас Луценко.

Крім того, новий головний тренер розглядає можливість запросити до штабу іноземного спеціаліста, який має підсилити роботу команди в одному з напрямків.

З ким "Динамо" зіграє до кінця року

Під керівництвом Костюка та його помічників "Динамо" до кінця року зіграє п'ять офіційних матчів.

Три з них в УПЛ:

  • 1 грудня, "Динамо" – "Полтава"
  • 6 грудня, "Кудрівка" – "Динамо"
  • 14 грудня, "Динамо" – "Верес"

Зараз у таблиці вітчизняної Прем'єр-ліги кияни посідають 7-ме місце з 20-ма очками в активі. Відставання від лідера – донецького "Шахтаря" – складає 10 балів.

Також кияни проведуть два завершальні матчі основного раунду Ліги конференцій:

  • 11 грудня, "Фіорентина" (Італія) – "Динамо"
  • 18 грудня, "Динамо" – "Ноа" (Вірменія)

У ЛК "біло-сині" з трьома очками в активі перебувають на непрохідній 27-й сходинці. Для того, щоб сподіватися на вихід в стикові матчі, треба набрати мінімум 7-8 очок, які втім, не гарантують продовження боротьби. Ймовірно, для цього вистачить 9-ти балів – тож треба обов'язково перемагати "Фіорентину" і "Ноа".

Раніше ми повідомили, на якому місці Україна в Таблиці коефіцієнтів УЄФА після перемоги "Шахтаря" та поразки "Динамо".

Також читайте, хто буде рятувати "Динамо" після Шовковського : усі кандидати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Футбол
Новини
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає