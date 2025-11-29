ua en ru
Новый тренерский штаб "Динамо": кто будет помогать Костюку в решающих матчах года

Суббота 29 ноября 2025 14:03
UA EN RU
Новый тренерский штаб "Динамо": кто будет помогать Костюку в решающих матчах года Фото: Игорь Костюк (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

После громкого поражения от "Омонии" и отставки Александра Шовковского, в киевском "Динамо" продолжается масштабное обновление тренерского штаба. Новый главный тренер Игорь Костюк уже определился с теми, кто будет работать с ним в первой команде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Кто останется из штаба Шовковского

Несмотря на увольнение Шовковского, часть его помощников продолжит работу в клубе.

Речь идет о тренере по физической подготовке Виталии Кулибе и польском специалисте по стандартам Матее Кендзереке.

Эти специалисты получат место в обновленном тренерском составе первой команды.

Кто точно уйдет

В то же время, команду точно покинут тренер вратарей Михаил Михайлов и аналитик Александр Козлов.

Что касается Олега Гусева, Эмилиана Караса и Сергея Федорова - их судьба пока под вопросом. Однако они также, скорее всего, завершат работу в клубе.

Усиление из дубля и из-за рубежа

Вместе с Костюком в главную команду поднимется его ассистент в молодежном составе Олег Венглинский. Тренером вратарей станет Тарас Луценко.

Кроме того, новый главный тренер рассматривает возможность пригласить в штаб иностранного специалиста, который должен усилить работу команды в одном из направлений.

С кем "Динамо" сыграет до конца года

Под руководством Костюка и его помощников "Динамо" до конца года сыграет пять официальных матчей.

Три из них в УПЛ:

  • 1 декабря, "Динамо" - "Полтава"
  • 6 декабря, "Кудривка" - "Динамо"
  • 14 декабря, "Динамо" - "Верес"

Сейчас в таблице отечественной Премьер-лиги киевляне занимают 7-е место с 20-ю очками в активе. Отставание от лидера - донецкого "Шахтера" - составляет 10 баллов.

Также киевляне проведут два заключительных матча основного раунда Лиги конференций:

  • 11 декабря, "Фиорентина" (Италия) - "Динамо"
  • 18 декабря, "Динамо" - "Ноа" (Армения)

В ЛК "бело-синие" с тремя очками в активе находятся на непроходной 27-й строчке. Для того, чтобы надеяться на выход в стыковые матчи, надо набрать минимум 7-8 очков, которые впрочем, не гарантируют продолжения борьбы. Вероятно, для этого хватит 9-ти баллов - так что надо обязательно побеждать "Фиорентину" и "Ноа".

Ранее мы сообщили, на каком месте Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после победы "Шахтера" и поражения "Динамо".

Также читайте, кто будет спасать "Динамо" после Шовковского: все кандидаты.

