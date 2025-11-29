Новый тренерский штаб "Динамо": кто будет помогать Костюку в решающих матчах года
После громкого поражения от "Омонии" и отставки Александра Шовковского, в киевском "Динамо" продолжается масштабное обновление тренерского штаба. Новый главный тренер Игорь Костюк уже определился с теми, кто будет работать с ним в первой команде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".
Кто останется из штаба Шовковского
Несмотря на увольнение Шовковского, часть его помощников продолжит работу в клубе.
Речь идет о тренере по физической подготовке Виталии Кулибе и польском специалисте по стандартам Матее Кендзереке.
Эти специалисты получат место в обновленном тренерском составе первой команды.
Кто точно уйдет
В то же время, команду точно покинут тренер вратарей Михаил Михайлов и аналитик Александр Козлов.
Что касается Олега Гусева, Эмилиана Караса и Сергея Федорова - их судьба пока под вопросом. Однако они также, скорее всего, завершат работу в клубе.
Усиление из дубля и из-за рубежа
Вместе с Костюком в главную команду поднимется его ассистент в молодежном составе Олег Венглинский. Тренером вратарей станет Тарас Луценко.
Кроме того, новый главный тренер рассматривает возможность пригласить в штаб иностранного специалиста, который должен усилить работу команды в одном из направлений.
С кем "Динамо" сыграет до конца года
Под руководством Костюка и его помощников "Динамо" до конца года сыграет пять официальных матчей.
Три из них в УПЛ:
- 1 декабря, "Динамо" - "Полтава"
- 6 декабря, "Кудривка" - "Динамо"
- 14 декабря, "Динамо" - "Верес"
Сейчас в таблице отечественной Премьер-лиги киевляне занимают 7-е место с 20-ю очками в активе. Отставание от лидера - донецкого "Шахтера" - составляет 10 баллов.
Также киевляне проведут два заключительных матча основного раунда Лиги конференций:
- 11 декабря, "Фиорентина" (Италия) - "Динамо"
- 18 декабря, "Динамо" - "Ноа" (Армения)
В ЛК "бело-синие" с тремя очками в активе находятся на непроходной 27-й строчке. Для того, чтобы надеяться на выход в стыковые матчи, надо набрать минимум 7-8 очков, которые впрочем, не гарантируют продолжения борьбы. Вероятно, для этого хватит 9-ти баллов - так что надо обязательно побеждать "Фиорентину" и "Ноа".
