Новый тренерский штаб "Динамо": кто будет помогать Костюку в решающих матчах года

После громкого поражения от "Омонии" и отставки Александра Шовковского , в киевском "Динамо" продолжается масштабное обновление тренерского штаба. Новый главный тренер Игорь Костюк уже определился с теми, кто будет работать с ним в первой команде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке" .

Кто останется из штаба Шовковского

Несмотря на увольнение Шовковского, часть его помощников продолжит работу в клубе.

Речь идет о тренере по физической подготовке Виталии Кулибе и польском специалисте по стандартам Матее Кендзереке.

Эти специалисты получат место в обновленном тренерском составе первой команды.

Кто точно уйдет

В то же время, команду точно покинут тренер вратарей Михаил Михайлов и аналитик Александр Козлов.

Что касается Олега Гусева, Эмилиана Караса и Сергея Федорова - их судьба пока под вопросом. Однако они также, скорее всего, завершат работу в клубе.

Усиление из дубля и из-за рубежа

Вместе с Костюком в главную команду поднимется его ассистент в молодежном составе Олег Венглинский. Тренером вратарей станет Тарас Луценко.

Кроме того, новый главный тренер рассматривает возможность пригласить в штаб иностранного специалиста, который должен усилить работу команды в одном из направлений.

С кем "Динамо" сыграет до конца года

Под руководством Костюка и его помощников "Динамо" до конца года сыграет пять официальных матчей.

Три из них в УПЛ:

1 декабря, "Динамо" - "Полтава"

6 декабря, "Кудривка" - "Динамо"

14 декабря, "Динамо" - "Верес"

Сейчас в таблице отечественной Премьер-лиги киевляне занимают 7-е место с 20-ю очками в активе. Отставание от лидера - донецкого "Шахтера" - составляет 10 баллов.

Также киевляне проведут два заключительных матча основного раунда Лиги конференций:

11 декабря, "Фиорентина" (Италия) - "Динамо"

18 декабря, "Динамо" - "Ноа" (Армения)

В ЛК "бело-синие" с тремя очками в активе находятся на непроходной 27-й строчке. Для того, чтобы надеяться на выход в стыковые матчи, надо набрать минимум 7-8 очков, которые впрочем, не гарантируют продолжения борьбы. Вероятно, для этого хватит 9-ти баллов - так что надо обязательно побеждать "Фиорентину" и "Ноа".