Новий скандал навколо "Міс Всесвіт 2025": переможницю звинувачують у "підставній" короні

Скандал навколо фіналу "Міс Всесвіт 2025" продовжує набирати обертів. Один із членів журі, французький композитор і бізнесмен ліванського походження Омар Арфуш, публічно оскаржив перемогу представниці Мексики Фатіми Бош та заявив, що результати конкурсу могли бути сфальсифіковані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram підприємця.

Що заявив Арфуш

Омар повідомив, що ще за кілька днів до фіналу заявляв про можливі маніпуляції й навіть покинув склад суддів у знак протесту.

Пізніше він опублікував заяву у своїх соцмережах, де прямо стверджував, що титул "Міс Всесвіт" нібито був визначений заздалегідь.

"Міс Мексика" - фейкова переможниця. Я, Омар Арфуш, вчора в ефірі Americain HBO за добу до фіналу "Міс Всесвіт" заявив, що "Міс Мексика" виграє, тому що власник конкурсу Рауль Роча веде бізнес з батьком Фатіми Бош. Всі деталі покажуть на HBO в травні 2026 року. Тиждень тому в Дубаї Рауль Роча і його син попросили мене віддати голос за Фатіму Бош, пояснивши, що її перемога вигідна для нашої спільної справи", - написав бізнесмен.

Його відхід із журі не став поодиноким випадком. Незадовго до фіналу про складання повноважень оголосив і колишній футболіст Клод Макелеле, пояснивши своє рішення "непередбаченими особистими причинами".

Фінальні результати "Міс Всесвіт 2025"

Попри резонанс, конкурс завершився згідно з графіком. Перемогу здобула 25-річна Фатіма Бош з Мексики.

Першою віце-міс стала представниця Таїланду Правинар Сингх, другою - венесуелка Стефані Абасалі, а третє місце посіла Ахтіса Манало з Філіппін.

Одним із найбільш обговорюваних виходів шоу став костюм учасниці з Норвегії Леонори Лісглімт-Редланд - вона з’явилася на сцені в образі лосося, що спричинило активну реакцію в соцмережах.

Нагадаємо, перемога Бош відбулася на тлі іншого резонансного інциденту. Під час одного з підготовчих заходів директор "Міс Всесвіт Таїланд" Нават Іцарагрисіл різко розкритикував Фатіму за пропуск спонсорської фотосесії та дозволив собі образливі висловлювання.

За свідченнями очевидців, він підвищив голос, назвав учасницю "тупою", заявив, що вона "багато базікає", та викликав охорону з погрозами звернутися до міграційної поліції.

Фатіма Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Фатіма відповіла, що глибоко поважає Таїланд, але не дозволить неповаги до себе.

Після того як історія потрапила в міжнародні ЗМІ, власник конкурсу Рауль Роча Канту публічно засудив поведінку Іцарагрісіла й закликав його негайно припинити тиск на учасницю.

Директор згодом перепросив, але його усунули від участі у всіх подальших заходах.

Хто такий Омар Арфуш

Омар Арфуш - відомий французький піаніст, композитор і медіаменеджер ліванського походження.

Він є співвласником міжнародного телеканалу HDFashion & LifeStyle та власником журналу Entrevue.

Омар Арфуш (фото: instagram.com/omarharfouch)

Останнім часом Арфуш також опинився в центрі обговорень через особисте життя: його дружина, російська топмодель Юлія Лобова, подала на розлучення після 16 років шлюбу через його зради. У пари є 10-річна донька.