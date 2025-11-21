"Міс Всесвіт-2025". Хто став переможницею і яке місце посіла Україна

У Пак Креті завершився фінал "Міс Всесвіт 2025", який став одним із найбільш суперечливих за останні роки. Головний титул цього сезону здобула представниця Мексики Фатіма Бош Фернандес - 25-річна модель і дизайнерка. Для Мексики це вже четверта перемога на престижному конкурсі.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Як виступила Фітіма Бош

Під час попереднього туру 19 листопада мексиканська учасниця показала три сцени, які привернули увагу глядачів та експертів.

У національному костюмі, створеному дизайнером Фернандо Ортісом і натхненному богинею Шочікецаль, вона підкреслила власне коріння та естетику мексиканської культури.

Фатіма Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

У сегменті купальників Бош вийшла в червоному образі, а вечірня сукня зі силуетом русалки та прозорими декоративними елементами стала одним із найобговорюваніших виходів шоу.

Окремо журі відзначило її соціальну активність: з 14 років Фатіма волонтерить в онкологічній лікарні й займається підтримкою підлітків, що пережили кризові ситуації.

Фатіма Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Чому конкурс опинився в центрі міжнародного скандалу

На початку листопада навколо конкурсу виникла хвиля критики після інциденту за участі директора "Міс Всесвіт Таїланд" Натава Іцарагрісіла.

Під час закритої зустрічі він перервав Фатіму Бош та різко розкритикував її за нібито недостатню промоцію країни-господарки, після чого публічно назвав "дурною" та пригрозив дискваліфікацією її прихильників.

Бош покинула залу, а разом із нею в знак солідарності вийшла частина учасниць, включно з минулорічною переможницею Вікторією К’єр Тейлвіг.

Ситуація викликала міжнародний резонанс. Організація "Міс Всесвіт" охарактеризувала дії Іцарагрісіла як "зловмисні".

У наступні дні двоє членів журі оголосили про відставку. Лівансько-французький музикант Омар Арфуш заявив про можливе попереднє визначення фіналісток, а Клод Макелеле залишив конкурс з "особистих причин".

Офіційна організація спростувала будь-які заяви про фальсифікації.

Хто така Фатіма Бош

Фатіма Бош народилася 19 травня 2000 року в місті Теапа, штат Табаско. Вона стала четвертою мексиканкою, яка отримала титул "Міс Всесвіт", після Лупіти Джонс (1991), Гімени Наваррете (2010) та Андреа Меси (2020).

У дитинстві вона стикнулася зі значними труднощами - у Фатіми діагностували РДУГ та дислексію, що призвело до цькування в школі.

Фатіма Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Згодом вона почала сприймати свої нейророзбіжності як ресурс, який допоміг їй розвинути креативність, витривалість і впевненість.

Її конкурсна кар’єра розпочалася у 2018 році, коли вона здобула титул Flor de Oro у Табаско. Після цього отримала корони "Міс Всесвіт Табаско" та "Міс Всесвіт Мексика 2025".

Фатіма Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

У сім’ї Бош багато людей пов’язані з державним сектором та конкурсними традиціями.

Її батько Бернардо Бош Ернандес понад 27 років працює в Pemex, а зі сторони матері в родині було кілька королев краси.

Її тітка Моніка Фернандес - колишня сенаторка та нинішня очільниця INDEP.

Фатіма Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Яке місце зайняла Україна на "Міс Всесвіт-2025"

Українська представниця Софія Ткачук цього року не змогла потрапити у топ-30, хоча букмекери прогнозували їй 19 місце.

Вона не отримала можливості виступити у півфінальних виходах у купальнику та вечірній сукні.

Напередодні фіналу Ткачук представила національний костюм "Голуб миру", який привернув увагу завдяки символічності та деталям, однак цього не вистачило для проходження до наступного етапу.

Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)