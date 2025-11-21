ua en ru
Новый скандал вокруг "Мисс Вселенная 2025": победительницу обвиняют в "подставной" короне

Пятница 21 ноября 2025 18:10
Новый скандал вокруг "Мисс Вселенная 2025": победительницу обвиняют в "подставной" короне Фатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандал вокруг финала "Мисс Вселенная 2025" продолжает набирать обороты. Один из членов жюри, французский композитор и бизнесмен ливанского происхождения Омар Арфуш, публично оспорил победу представительницы Мексики Фатимы Бош и заявил, что результаты конкурса могли быть сфальсифицированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram предпринимателя.

Что заявил Арфуш

Омар сообщил, что еще за несколько дней до финала заявлял о возможных манипуляциях и даже покинул состав судей в знак протеста.

Позже он опубликовал заявление в своих соцсетях, где прямо утверждал, что титул "Мисс Вселенная" якобы был определен заранее.

"Мисс Мексика" - фейковая победительница. Я, Омар Арфуш, вчера в эфире Americain HBO за сутки до финала "Мисс Вселенная" заявил, что "Мисс Мексика" выиграет, потому что владелец конкурса Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы Бош. Все детали покажут на HBO в мае 2026 года. Неделю назад в Дубае Рауль Роча и его сын попросили меня отдать голос за Фатиму Бош, объяснив, что ее победа выгодна для нашего общего дела", - написал бизнесмен.

Его уход из жюри не стал единичным случаем. Незадолго до финала о сложении полномочий объявил и бывший футболист Клод Макелеле, объяснив свое решение "непредвиденными личными причинами".

Финальные результаты "Мисс Вселенная 2025"

Несмотря на резонанс, конкурс завершился согласно графику. Победу одержала 25-летняя Фатима Бош из Мексики.

Первой вице-мисс стала представительница Таиланда Правинар Сингх, второй - венесуэлка Стефани Абасали, а третье место заняла Ахтиса Манало из Филиппин.

Одним из самых обсуждаемых выходов шоу стал костюм участницы из Норвегии Леоноры Лисглимт-Редланд - она появилась на сцене в образе лосося, что вызвало активную реакцию в соцсетях.

Напомним, победа Бош состоялась на фоне другого резонансного инцидента. Во время одного из подготовительных мероприятий директор "Мисс Вселенная Таиланд" Нават Ицарагрисил резко раскритиковал Фатиму за пропуск спонсорской фотосессии и позволил себе оскорбительные высказывания.

По свидетельствам очевидцев, он повысил голос, назвал участницу "тупой", заявил, что она "много болтает", и вызвал охрану с угрозами обратиться в миграционную полицию.

Новый скандал вокруг &quot;Мисс Вселенная 2025&quot;: победительницу обвиняют в &quot;подставной&quot; коронеФатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Фатима ответила, что глубоко уважает Таиланд, но не позволит неуважения к себе.

После того как история попала в международные СМИ, владелец конкурса Рауль Роча Канту публично осудил поведение Ицарагрисила и призвал его немедленно прекратить давление на участницу.

Директор впоследствии извинился, но его отстранили от участия во всех дальнейших мероприятиях.

Кто такой Омар Арфуш

Омар Арфуш - известный французский пианист, композитор и медиаменеджер ливанского происхождения.

Он является совладельцем международного телеканала HDFashion & LifeStyle и владельцем журнала Entrevue.

Новый скандал вокруг &quot;Мисс Вселенная 2025&quot;: победительницу обвиняют в &quot;подставной&quot; коронеОмар Арфуш (фото: instagram.com/omarharfouch)

В последнее время Арфуш также оказался в центре обсуждений из-за личной жизни: его жена, российская топ-модель Юлия Лобова, подала на развод после 16 лет брака из-за его измен. У пары есть 10-летняя дочь.

