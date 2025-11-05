Скандал на "Міс Всесвіт": організатор принизив учасницю, а конкурсантки оголосили страйк

Конкурс "Міс Всесвіт 2025" перетворився на справжній хаос. Подія, яка мала стати святом краси, натхнення та жіночої сили, вибухнула світовим скандалом після того, як виконавчий директор тайського конкурсу краси Нават Іцарагрісіл публічно принизив представницю Мексики Фатіму Бош.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Приниження в прямому ефірі

Інцидент стався під час церемонії вручення поясів у Бангкоку, яку транслювали наживо на сторінці "Міс Всесвіт Таїланд" у Facebook.

Під час події Нават Іцарагрісіл, що обіймає посаду віцепрезидента з питань Азії та Океанії в організації "Міс Всесвіт" (MUO), звернувся до Фатіми Бош з обвинуваченнями в тому, що вона нібито проігнорувала спонсорський захід.

Суперечка швидко вийшла з-під контролю: Іцарагрісіл назвав учасницю "дурною" та вимагав, щоб вона пояснила свою поведінку просто перед публікою.

Коли Бош спробувала відповісти, чоловік перебив її, а потім наказав охороні вивести дівчину із залу.

Помітно приголомшена, Фатіма тихо залишила приміщення, після чого за нею пішли інші конкурсантки - зокрема чинна "Міс Всесвіт" Вікторія К’єр Тейлвіг із Данії.

Кадри конфронтації миттєво розлетілися TikTok, Instagram та X (Twitter). Глядачі назвали цей вчинок "найсміливішим моментом в історії конкурсу".

Хвиля підтримки й страйк

У соцмережах блискавично з’явилися хештеги #StandWithMexico, #JusticeForFatima, #MissUniverseThailand, які стали вірусними у всьому світі. Користувачі вимагали публічних вибачень і відставки Іцарагрісіла.

Пізніше Бош звернулася до журналістів.

"Я справді люблю Таїланд і поважаю всіх. Але те, як зі мною поводилися, - це прояв неповаги. Я не потерплю приниження”, - сказала вона.

Її спокійна реакція та впевненість лише посилили симпатію публіки, особливо серед шанувальників у Латинській Америці.

Реакція "Міс Всесвіт Мексика"

Організація Miss Universe Mexico швидко виступила із заявою на підтримку своєї представниці.

“Те, що сталося сьогодні з @fatimaboschfdz у Таїланді, неприйнятно. Жодна жінка, на жодній сцені, не заслуговує на образи чи приниження. Ми твердо віримо у цінності, які пропагує "Міс Всесвіт": повага, гідність і розширення прав і можливостей”, - зазначили вони.

Після цього хештеги #WeStandWithFatima та #NawatDoesNotRepresentMU стрімко вийшли в тренди у Twitter по всій Латинській Америці.

Фатіма Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Позиція організації "Міс Всесвіт"

Через кілька годин після інциденту організація Miss Universe опублікувала власну офіційну заяву з Бангкока.

Там наголосили, що MUO "залишається відданою принципам поваги, безпеки та співпраці" й уже працює над залагодженням конфлікту.

"Організація "Міс Всесвіт" підтверджує свою відданість тісній співпраці з приймаючою спільнотою, міжнародними партнерами та відповідними органами влади, щоб забезпечити безпечне та професійне середовище для всіх делегатів", - йдеться у заяві.

Miss Universe зробила заяву (фото: instagram.com/missuniverse)

Делегація високого рівня на чолі з генеральним директором Маріо Букаро вирушила до Таїланду для переговорів і "зміцнення співпраці" з місцевими організаторами.