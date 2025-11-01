ua en ru
Решетник потролив "Міс Україна-2023" після скандалу на "Холостяку"

Субота 01 листопада 2025 20:33
UA EN RU
Решетник потролив "Міс Україна-2023" після скандалу на "Холостяку" Софія Шамія та Григорій Решетник (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник відреагував на скандал у третьому випуску. "Міс Україна-2023" Софія Шамія пішла з реаліті, а потім почала писати, що зустрінеться з тими, хто її образив, в суді.

Як повідомляє РБК-Україна, Решетник "прийшов" в коментарі під дописом Шамії в Threads.

Що написав ведучий "Холостяка"

Так, після виходу третього випуску Софія обурилася тим, як було змонтовано сцени з нею. На її думку, було вставлено забагато моментів, коли вона називала себе "Міс".

Окрім цього, Шамія була незадоволена тим, що в кадрі її показали як "малу наївну дівчинку".

Коли ж модель написала: "Побачимось у суді", на це відреагував Решетник.

"Там і знімемо пост-шоу", - пожартував він.

Решетник потролив &quot;Міс Україна-2023&quot; після скандалу на &quot;Холостяку&quot;Решетник потролив Шамію (скріншот)

Згодом Софія відреагувала і на слова учасниць, через які виник конфлікт на шоу. Косметолог Оксана та власниця бренду купальників Іра казали, що модель нібито мала стосунки з чоловіком, який на той момент перебував у стосунках з іншою.

Шамія залишила уривок розмови дівчат та натякнула, що їхня історія не сходиться.

"Коли забули обговорити з подругою, як саме будете брехати: так ця вигадана "заміжня жінка" вже вагітна, чи тільки планує дітей у шлюбі? Ви хоча б історію допрацювали... Бо я вже заплуталася", - написала модель.

