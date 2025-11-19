ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Срібло і крила голуба: Ткачук презентувала національний костюм для "Міс Всесвіт-2025"

Середа 19 листопада 2025 14:20
UA EN RU
Срібло і крила голуба: Ткачук презентувала національний костюм для "Міс Всесвіт-2025" Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)
Автор: Іванна Пашкевич

Представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт"-2025, 26-річна Софія Ткачук, продемонструвала ефектний національний костюм під час гала-вечора міжнародного змагання, що відбувається у Бангкоку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram дівчини.

Як виглядає національний костюм Софії Ткачук

Так, володарка українського титулу вийшла на подіум у сяючому образі під назвою "Голуб миру".

Костюм виконаний у срібних та перламутрових відтінках. На талії моделі розміщено скульптурний елемент у вигляді голуба з розправленими крилами.

Срібло і крила голуба: Ткачук презентувала національний костюм для &quot;Міс Всесвіт-2025&quot;Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Корсетна сукня нагадувала войовничі обладунки, під якими виблискувала ніжна тканина зі шлейфом.

У руках Софія тримала глобус, на якому Україну позначено червоними маками.

Завершували образ перламутрова перука, діадема з камінчиками та відповідне кольє.

Срібло і крила голуба: Ткачук презентувала національний костюм для &quot;Міс Всесвіт-2025&quot;Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

"Образ втілює силу, стриману жіночність і незламність країни, яка несе світло навіть під крилами тіні. Срібний колір символізує мир і світло. Перламутр – невинність, жіночність і новий початок, за який сьогодні бореться кожна українська родина", - описали вбрання його творці.

За задумом авторів, костюм мав не лише вразити глядачів, а й нагадати світу про мужність українського народу та жіночу силу.

Срібло і крила голуба: Ткачук презентувала національний костюм для &quot;Міс Всесвіт-2025&quot;Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Автокрою ідеї сукні була Анна Філімонова, дизайнером виступив Michael Barassi.

Під час конкурсу Софія також продемонструвала кілька вечірніх суконь і встигла показати свої модельні навички на міжнародній сцені.

Ім’я переможниці "Міс Всесвіт"-2025 стане відомим уже 21 листопада під час фіналу.

Що відомо про Софію Ткачук

Софія Ткачук у чотирирічному віці разом із родиною виїхала за кордон. Вона має диплом бакалавра за спеціальністю "Фінанси" від EAE Business School у Барселоні.

"Коли мені було чотири роки, моя родина виїхала за кордон. Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння - в Україні, а моя душа - українська. Я - жінка, яка діє. Я працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном, як під час, так і до початку повномасштабного вторгнення. Я знаю, як це - залишати рідну землю, опинятися в чужій країні й починати все спочатку", - зазначила Міс.

Срібло і крила голуба: Ткачук презентувала національний костюм для &quot;Міс Всесвіт-2025&quot;Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Наразі Софія займається підприємництвом, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми.

Срібло і крила голуба: Ткачук презентувала національний костюм для &quot;Міс Всесвіт-2025&quot;Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

В Україні вона не живе вже майже все своє життя, але неодноразово наголошувала, що зберігає сильний зв’язок із батьківщиною.

Срібло і крила голуба: Ткачук презентувала національний костюм для &quot;Міс Всесвіт-2025&quot;Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Міс Всесвіт Україна
Новини
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського