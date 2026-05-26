"Не дуже приємна історія". Коханий Денисенко розкрив причину звільнення від служби

Коханий української акторки Наталки Денисенко, підприємець і манекенник Юрій Савранський, був звільнений від військової служби ще задовго до початку повномасштабної війни. Це раптове рішення суттєво вплинуло на його плани в житті.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Юрій розповів в коментарі "Наодинці з Гламуром".

Чому Савранський звільнений від військової служби

Нещодавно Денисенко разом зі своїм коханим Юрієм поділилася кадрами відпочинку на Тенерифе, які викликали обговорення в мережі. У користувачів виникли запитання щодо того, як чоловік призовного віку зміг перетнути кордон України.

Згодом обранець акторки назвав свої виїзди абсолютно законними. Як з'ясувалося, він був звільнений від військової служби ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Тепер Юрій пояснив, що має військову освіту та навчався у військовому інституті в Києві. Проте перед розподілом у частину його визнали непридатним до служби за станом здоров'я.

"Це для мене така, не дуже приємна історія, тому що я взагалі маю військову освіту. Я вступав до вишу стопами свого брата, у військовий інститут у Києві. Власне, перед підписанням розподілення в частини мене звільнили від служби за станом здоров'я", - зазначив він.

Савранський та Денисенко (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

За словами підприємця, тоді це була для нього неочікувана новина, оскільки він мав "певні плани".

"Було дуже складно туди вступити. Це було невелике державне замовлення саме на цю спеціальність. Зауважу, що саме тоді армія була не в самому кращому стані, як зараз. Це було ще до 2014 року. І вступав я не за якимось престижем, а за покликом душі", - сказав він.

Втім, завершити навчання не вдалося, оскільки з останнього курсу Юрія відрахували. Підставою для звільнення від служби стала вроджена хвороба, яку виявили під час медкомісії.

"Ця тема така для мене трішки болюча, тому що тоді в мене були одні плани. Ніхто не знав взагалі, що станеться в країні нашій. Для мене було таких два складних сприйняття - те, що мене відрахували і знайшли саме таку хворобу", - поділився він.

Називати точний діагноз Савранський не став. Лише наголосив, що має законні підстави для перетину кордону. Він зазначив, що не раз виїздив, але завжди повертався, зокрема ще на початку повномасштабного вторгнення, коли евакуював рідних.

Юрій Савранський про виїзд за кордон (фото: instagram.com/savransky_yuriy)