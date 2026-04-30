"Спілкуюся тільки з синочком". Денисенко зізналася, як її прийняли діти коханого

Наталка Денисенко відверто розповіла про спілкування з донькою та сином свого коханого - бізнесмена та манекенника Юрія Савранського. За її словами, ці взаємини мають різний характер.

Як повідомляє РБК-Україна , про це вона розповіла в коментарі YouTube-проєкту "Тур зірками".

Як Денисенко описала свої стосунки з дітьми коханого

Вона поступово вибудовує контакт із родиною обранця. Наразі вдається добре взаємодіяти з сином.

"Я спілкуюся тільки онлайн з синочком Юрія. Дуже його люблю і взагалі люблю Юриних діток. Я б дуже хотіла, щоб вони приїжджали до нас і з ними більше проводити часу, але поки що немає такої можливості", - розповіла вона.

А от ситуація з донькою, за словами Денисенко, складається інакше.

"Вона радо приймає подарунки від мене. Ось так", - сказала вона.

Втім, дівчинка не поспішає йти на контакт, але акторка ставиться до цього з розумінням.

"Думаю, ще зарано", - сказала вона.

Денисенко та Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Водночас Наталка назвала коханого прекрасним батьком.

"Він дійсно дуже класний тато. У них неймовірний зв'язок", - підкреслила вона.

Акторка впевнена, що якщо колись наважиться стати мамою вдруге, то матиме гарну підтримку. Втім, з поповненням зірка поки не поспішає.

"Я розумію, що в мене 100% буде друга дитина. Це мені провокували там всі там мої астрологи, нумерологи. Але настільки важко мені було з Андрійком психологічно і гормонально. Тому я дуже боюся. Побачимо. Я до цього ставлюся - як Бог дасть", - поділилася вона.