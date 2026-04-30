"Спілкуюся тільки з синочком". Денисенко зізналася, як її прийняли діти коханого
Наталка Денисенко відверто розповіла про спілкування з донькою та сином свого коханого - бізнесмена та манекенника Юрія Савранського. За її словами, ці взаємини мають різний характер.
Як повідомляє РБК-Україна, про це вона розповіла в коментарі YouTube-проєкту "Тур зірками".
Як Денисенко описала свої стосунки з дітьми коханого
Вона поступово вибудовує контакт із родиною обранця. Наразі вдається добре взаємодіяти з сином.
"Я спілкуюся тільки онлайн з синочком Юрія. Дуже його люблю і взагалі люблю Юриних діток. Я б дуже хотіла, щоб вони приїжджали до нас і з ними більше проводити часу, але поки що немає такої можливості", - розповіла вона.
А от ситуація з донькою, за словами Денисенко, складається інакше.
"Вона радо приймає подарунки від мене. Ось так", - сказала вона.
Втім, дівчинка не поспішає йти на контакт, але акторка ставиться до цього з розумінням.
"Думаю, ще зарано", - сказала вона.
Денисенко та Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Водночас Наталка назвала коханого прекрасним батьком.
"Він дійсно дуже класний тато. У них неймовірний зв'язок", - підкреслила вона.
Акторка впевнена, що якщо колись наважиться стати мамою вдруге, то матиме гарну підтримку. Втім, з поповненням зірка поки не поспішає.
"Я розумію, що в мене 100% буде друга дитина. Це мені провокували там всі там мої астрологи, нумерологи. Але настільки важко мені було з Андрійком психологічно і гормонально. Тому я дуже боюся. Побачимо. Я до цього ставлюся - як Бог дасть", - поділилася вона.