Денисенко після подорожі з коханим розповіла про плани на шлюб

Українська акторка Наталка Денисенко повернулася з відпочинку на Тенеріфе, де була разом із коханим - бізнесменом і манекенником Юрієм Савранським. Після подорожі артистка заговорила про можливе весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артистки для проєкту "Тур зірками".

За словами Денисенко, ця відпустка припала на особливий етап в їхніх з Юрієм стосунках.

Пара намагалася відволіктися від робочого ритму та побути наодинці. Хоча через ситуацію в Україні логістика була непростою, сама поїздка стала для них справжнім перезавантаженням.

Акторка зізналася, що найбільше під час подорожі її вразили природа острова, вулканічні пейзажі та дельфіни.

Атмосфера Тенеріфе, за її словами, часом здавалася майже нереальною.

"Ми бачили цих дельфінів, бачили вулкани. Я Юрію казала: "А це реально ми бачимо, чи ми в якомусь сні?". І він каже: "В мене теж таке враження, що це все не по-справжньому, що це як якась віртуальна реальність", - сказала знаменитість.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Попри романтичну атмосферу, пропозиції руки й серця під час відпочинку не було.

Денисенко пояснила, що поїздка була пов’язана з її днем народження, а організаційні моменти значною мірою взяла на себе вона.

Юрій, за словами акторки, відповідав за фінансову частину, тому влаштувати повністю несподіваний сюрприз було складно.

Водночас Наталка зазначила, що зараз не має надмірного очікування щодо швидкого весілля.

Вона пригадала, що у попередньому шлюбі вже кілька разів переживала роль нареченої, тому нині ставиться до цього спокійніше.

"Я в своєму минулому шлюбі чотири рази була нареченою, бо мені дуже хотілося. А от зараз мені теж хочеться, але нема такого прямо сильного бажання. Можливо, тому що я в це награлася", - зізналася вона.

Разом із тим Денисенко не відкидає, що нове весілля все ж може статися.

Акторка також згадала, що довіряє своїм тарологам та астрологам, які прогнозують їй шлюб уже найближчим часом.

За словами артистки, нині в її стосунках із Савранським панують спокій, взаємне прийняття і відчуття правильного темпу.

Тож, якщо весілля і буде, воно може виявитися зовсім іншим за форматом, ніж її попередній досвід.