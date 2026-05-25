ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Денисенко після подорожі з коханим розповіла про плани на шлюб

18:57 25.05.2026 Пн
2 хв
Романтична відпустка на Тенеріфе не обійшлася без розмов про майбутнє пари
aimg Іванна Пашкевич
Денисенко після подорожі з коханим розповіла про плани на шлюб Наталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українська акторка Наталка Денисенко повернулася з відпочинку на Тенеріфе, де була разом із коханим - бізнесменом і манекенником Юрієм Савранським. Після подорожі артистка заговорила про можливе весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артистки для проєкту "Тур зірками".

Більше цікавого: Обранця Денисенко присоромили через відпочинок на Тенеріфе: він пояснив, як виїхав з України

За словами Денисенко, ця відпустка припала на особливий етап в їхніх з Юрієм стосунках.

Пара намагалася відволіктися від робочого ритму та побути наодинці. Хоча через ситуацію в Україні логістика була непростою, сама поїздка стала для них справжнім перезавантаженням.

Акторка зізналася, що найбільше під час подорожі її вразили природа острова, вулканічні пейзажі та дельфіни.

Атмосфера Тенеріфе, за її словами, часом здавалася майже нереальною.

"Ми бачили цих дельфінів, бачили вулкани. Я Юрію казала: "А це реально ми бачимо, чи ми в якомусь сні?". І він каже: "В мене теж таке враження, що це все не по-справжньому, що це як якась віртуальна реальність", - сказала знаменитість.

Денисенко після подорожі з коханим розповіла про плани на шлюбНаталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Попри романтичну атмосферу, пропозиції руки й серця під час відпочинку не було.

Денисенко пояснила, що поїздка була пов’язана з її днем народження, а організаційні моменти значною мірою взяла на себе вона.

Юрій, за словами акторки, відповідав за фінансову частину, тому влаштувати повністю несподіваний сюрприз було складно.

Водночас Наталка зазначила, що зараз не має надмірного очікування щодо швидкого весілля.

Вона пригадала, що у попередньому шлюбі вже кілька разів переживала роль нареченої, тому нині ставиться до цього спокійніше.

"Я в своєму минулому шлюбі чотири рази була нареченою, бо мені дуже хотілося. А от зараз мені теж хочеться, але нема такого прямо сильного бажання. Можливо, тому що я в це награлася", - зізналася вона.

Разом із тим Денисенко не відкидає, що нове весілля все ж може статися.

Акторка також згадала, що довіряє своїм тарологам та астрологам, які прогнозують їй шлюб уже найближчим часом.

За словами артистки, нині в її стосунках із Савранським панують спокій, взаємне прийняття і відчуття правильного темпу.

Тож, якщо весілля і буде, воно може виявитися зовсім іншим за форматом, ніж її попередній досвід.

Ще більше цікавого:

"Спілкуюся тільки з синочком". Денисенко зізналася, як її прийняли діти коханого

Федінчик зізнався, чи тригерять його нові стосунки Денисенко

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу Стосунки Одруження
Новини
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою