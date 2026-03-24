Федінчик відповів, чи тригерять його нові стосунки Денисенко (відео)

20:08 24.03.2026 Вт
2 хв
Актор чесно зізнався, як ставиться до питань про колишню та чому не вважає власну самотність проблемою
aimg Сюзанна Аль Маріді
Федінчик відповів, чи тригерять його нові стосунки Денисенко (відео) Андрій Федінчик та Наталка Денисенко (колаж: РБК-Україна)

Наталка Денисенко та Юрій Савранський активно демонструють кохання у соцмережах. Колишній чоловік акторки, Андрій Федінчик, поділився своєю позицією щодо публічних проявів пари.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

Більше цікавого: Федінчик про обмеження після операції і фільм "Бачу тебе"

Що сказав Федінчик про Денисенко та її нові стосунки

Актора запитали, чи не тригерять його публічні прояви кохання колишньої. Тут він чітко окреслив свою позицію щодо особистого життя матері свого сина.

"Справа в тому, що я не буду торкатись цієї теми. Я не спостерігаю за нею і не буду відповідати на такі питання, тому що в неї своє життя, у мене своє і обговорювати людину я не хочу", - зазначив він.

Щодо власних романтичних стосунків, то тут Федінчик не раз заявляв, що не готовий ходити на побачення. У важкі періоди життя для нього опорою стають друзі та сестри.

Андрій дав зрозуміти, що абсолютно спокійно ставиться до статусу холостяка. Ба більше, нині вважає відсутність партнерки гарним періодом.

"Мене так завжди запитують: "А ти в парі чи не в парі? А ти один чи не один?” А чому це так важливо для всіх? Ніби якщо людина не в парі, значить щось неповноцінне в ній. Все нормально. Це період і він має бути. Для чоловіка в моєму віці бути одному, повірте, це дуже непоганий період", - зізнався він.


Що відомо про розлучення Денисенко та Федінчика

Нагадаємо, про розрив стало відомо у квітні 2025 року. Подружжя було разом 8 років. У них є спільний син Андрій.

У вересні Денисенко помітили в обіймах з Савранським, а сам Андрій начебто звинуватив колишню у зраді.

Згодом актор пояснював, що волів зберегти родину, але тоді не знав про зміни в особистому житті дружини. Зрештою вони ухвалили рішення розірвати шлюб.

Зі свого боку Наталка казала, що на розлад в стосунках повпливала відсутність чоловіка поруч через його службу в ЗСУ. Також акторка розповідала про конфлікти та образи, зокрема через ревнощі.

Зараз колишні підтримують зв'язок щодо питань виховання сина. Раніше Денисенко зізналася, що вони стараються бути хорошими батьками.

Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ під атакою дронів: що відомо про наслідки
