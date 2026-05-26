ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Не очень приятная история". Возлюбленный Денисенко раскрыл причину освобождения от службы

23:51 26.05.2026 Вт
3 мин
Манекенщик честно признался, почему может выезжать за границу
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Не очень приятная история". Возлюбленный Денисенко раскрыл причину освобождения от службы Савранский и Денисенко (фото: instagram.com/savransky_yuriy)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Возлюбленный украинской актрисы Наталки Денисенко, предприниматель и манекенщик Юрий Савранский, был освобожден от военной службы еще задолго до начала полномасштабной войны. Это внезапное решение существенно повлияло на его планы в жизни.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Юрий рассказал в комментарии "Наодинці з Гламуром".

Больше интересного: Денисенко поделилась планами на брак с Савранским

Почему Савранский освобожден от военной службы

Недавно Денисенко вместе со своим возлюбленным Юрием поделилась кадрами отдыха на Тенерифе, которые вызвали обсуждение в сети. У пользователей возникли вопросы относительно того, как мужчина призывного возраста смог пересечь границу Украины.

Впоследствии избранник актрисы назвал свои выезды абсолютно законными. Как выяснилось, он был освобожден от военной службы еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

Теперь Юрий объяснил, что имеет военное образование и учился в военном институте в Киеве. Однако перед распределением в часть его признали непригодным к службе по состоянию здоровья.

"Это для меня такая, не очень приятная история, потому что я вообще имею военное образование. Я поступал в вуз по стопам своего брата, в военный институт в Киеве. Собственно, перед подписанием распределения в части меня освободили от службы по состоянию здоровья", - отметил он.

&quot;Не очень приятная история&quot;. Возлюбленный Денисенко раскрыл причину освобождения от службы Савранский и Денисенко (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

По словам предпринимателя, тогда это была для него неожиданная новость, поскольку он имел "определенные планы".

"Было очень сложно туда поступить. Это был небольшой государственный заказ именно на эту специальность. Замечу, что именно тогда армия была не в самом лучшем состоянии, как сейчас. Это было еще до 2014 года. И поступал я не по какому-то престижу, а по зову души", - сказал он.

Впрочем, завершить обучение не удалось, поскольку с последнего курса Юрия отчислили. Основанием для освобождения от службы стала врожденная болезнь, которую обнаружили во время медкомиссии.

"Эта тема такая для меня немного болезненная, потому что тогда у меня были одни планы. Никто не знал вообще, что произойдет в стране нашей. Для меня было таких два сложных восприятия - то, что меня отчислили и нашли именно такую болезнь", - поделился он.

Называть точный диагноз Савранский не стал. Только отметил, что имеет законные основания для пересечения границы. Он отметил, что не раз выезжал, но всегда возвращался, в частности еще в начале полномасштабного вторжения, когда эвакуировал родных.

&quot;Не очень приятная история&quot;. Возлюбленный Денисенко раскрыл причину освобождения от службы Юрий Савранский о выезде за границу (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Еще больше интересного:

Денисенко рассказала, как ее приняли дети возлюбленного

Фединчик прокомментировал, триггерят ли его новые отношения Денисенко

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Наталка Денисенко Звезды шоу-бизнеса
Новости
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами