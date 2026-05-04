Обранця Денисенко присоромили через відпочинок на Тенеріфе: він пояснив, як виїхав з України

21:26 04.05.2026 Пн
Після появи кадрів із відпочинку на Канарах у мережі виникли запитання
Обранця Денисенко присоромили через відпочинок на Тенеріфе: він пояснив, як виїхав з України Наталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Обранець акторки Наталки Денисенко, підприємець і манекенник Юрій Савранський, відреагував на хвилю запитань щодо свого перебування за кордоном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram коханого артистки,

Раніше стало відомо, що Савранський разом із Наталкою Денисенко виїхали за кордон. Пара показалася на одному з чорних пляжів Іспанії.

Як з’ясувалося, поїздка була приурочена до дня народження манекенника, який він святкує 4 травня.

Закохані вирушили на Канарські острови, аби відзначити цю подію біля океану.

"По чорному піску зрозуміло, що ми з Юрієм на Канарах", - написала Денисенко.

Денисенко і Савранський на Тенеріфе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

За її словами, ця поїздка була давньою мрією її коханого, яку вони вирішили не відкладати.

"Ми приїхали ненадовго. Лише здійснити мрію на день народження коханого і назад. Зараз ми живемо в таких реаліях, що відкладати будь-що вже не можна! Кожен день має бути як останній", - додала акторка.

Денисенко і Савранський на Тенеріфе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Своєю чергою обранець Денисенко також похизувався кадрами з відпочинку, після чого нарвався на хейт у соцмережах.

Його почали критикувати та вимагати пояснень щодо виїзду за кордон під час повномасштабної війни.

Юрій Савранський на Тенеріфе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Савранський пояснив свій виїзд за кордон

У сторіс він подякував підписникам за привітання з днем народження та одразу прокоментував ситуацію з відпочинком.

"Друзі, дякую всім за вітання! Очікувано багато запитань стосовно мого виїзду. Цей виїзд, як і всі мої минулі виїзди, під час повномасштабного вторгнення, абсолютно законні! Я звільненний від військової служби, через певні підстави ще задовго до 22 року!", - пояснив манекенник.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Таким чином Юрій вирішив публічно розставити всі крапки над "і" та наголосив, що його перебування за кордоном не порушує законодавства.

Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
