Чому УЄФА не відсторонив Ізраїль від змагань: всі деталі рішення
УЄФА вирішив відкласти голосування стосовно можливого призупинення членства Ізраїлю в організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.
УЄФА відклав голосування щодо членства Ізраїлю
Раніше цього тижня очікувалося, що УЄФА проведе екстрене засідання для обговорення членства країни після офіційного звернення федерації футболу Туреччини та підтримки з боку інших національних асоціацій.
Причиною стало загострення конфлікту в Секторі Газа та звіт незалежної комісії ООН, у якому дії Ізраїлю були кваліфіковані як геноцид проти палестинців.
Ізраїль категорично заперечує ці звинувачення.
Чому рішення відклали
За словами Монтальяні, УЄФА погодився перенести голосування у зв’язку з ініціативою президента США Дональда Трампа, який запропонував план мирного врегулювання. 30 травня американський лідер заявив, що Ізраїль і ХАМАС наблизилися до домовленості про припинення вогню на 60 днів.
"УЄФА відкладе голосування і почекає на план миру. Але, перш за все, [Футбольна асоціація Ізраїлю] є членом УЄФА. Це рішення УЄФА, і я поважаю їхній процес", - наголосив Монтальяні.
Наступне засідання Виконкому УЄФА заплановане на 3 грудня.
Хто виступає за відсторонення Ізраїлю
За даними RMC Sport, федерації Норвегії, Іспанії та Туреччини наполягають на відстороненні Ізраїлю від міжнародних турнірів.
Ситуацію уважно відстежує і Англія. Amnesty International та низка експертів з прав людини ООН також закликали УЄФА та ФІФА застосувати санкції, заявляючи, що спорт не може залишатися осторонь у ситуації війни.
Під час матчу Ліги чемпіонів між "Галатасараєм" і "Ліверпулем" фанати вивісили банери з написами: "Людство втратило совість у Газі", "Дайте жити немовлятам у Газі", "Вільна миру".
Реакція ФІФА
Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час засідання ради організації у Цюриху заявив, що футбол не може вирішувати геополітичні проблеми, але має сприяти миру та єдності.
"Наші думки з тими, хто страждає у численних конфліктах. Найважливіше послання, яке футбол може донести зараз, - це послання миру та єдності", - сказав Інфантіно для ВВС.
Ізраїль у відборі ЧС-2026
Збірна Ізраїлю бере участь у відборі на чемпіонат світу-2026 у групі I разом із Норвегією, Італією, Естонією та Молдовою. Після п’яти матчів команда має дев’ять очок і посідає третє місце, відстаючи на шість балів від лідера - Норвегії.
Наступний поєдинок Ізраїль проведе проти норвежців 11 жовтня. Паралельно клуб "Маккабі Тель-Авів" виступає в Лізі Європи.
Чемпіонат світу 2026 року прийматимуть США, Мексика та Канада. Адміністрація Дональда Трампа вже заявила, що готова протидіяти спробам перешкодити участі Ізраїлю в міжнародних змаганнях.
Хоча остаточного рішення щодо відсторонення Ізраїлю УЄФА поки не ухвалив, тиск на футбольні організації з боку окремих держав, міжнародних структур і правозахисників зростає.
