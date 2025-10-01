ua en ru
Зінченко пропустить матчі збірної України: що сталося з футболістом

Середа 01 жовтня 2025 12:23
Олександр Зінченко (фото: Getyy Images)
Автор: Катерина Урсатій

Захисник "Ноттінгема" Олександр Зінченко не допоможе збірній України у наступних матчах кваліфікації чемпіонату світу проти Ісландії та Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт "ТаТоТаке" у соцмережі Telegram.

Травма під час гри АПЛ

28 вересня у матчі Прем'єр-ліги проти "Сандерленда" (0:1) Зінченко отримав пошкодження приводного м’яза та дограв поєдинок із травмою.

Після поглибленого медичного огляду стало зрозуміло, що 28-річний українець не зможе взяти участь у найближчих матчах "Ноттінгема", зокрема проти "Мідтьюлланда" в Лізі Європи та "Ньюкасла" в чемпіонаті.

Відсутність у збірній України

Через травму Зінченко пропустить і жовтневі матчі збірної України у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва 10 жовтня зіграють проти Ісландії на виїзді. А 13 жовтня зустрінуться з Азербайджаном у Польщі на номінально домашньому стадіоні.

Після двох турів Україна має один бал і посідає третє місце у квартеті D. Франція очолює групу, маючи 6 очок. Ісландія посідає друге місце з 3 очками, а збірна Азербайджану займає останнє місце в групі, також маючи 1 очко, але з рахунком м’ячів 1:6.

Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Колектив, що посяде друге місце, гратиме у плейоф, де розіграють чотири путівки на турнір.

Статистика Зінченка у сезоні

У нинішньому сезоні Зінченко провів чотири матчі у всіх турнірах за "Ноттінгем" на правах оренди від лондонського "Арсеналу". Його відсутність у збірній може серйозно вплинути на оборонні дії команди у жовтневих матчах.

Нагадаємо, Зінченко виступає за "Ноттінгем Форест" на правах оренди з "Арсеналу".

Раніше розповіли про перші слова Реброва після матчу з Азербайджаном.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

